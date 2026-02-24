Επίθεση κατά του Νίκου Δένδια εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Αμυνας από το Αγρίνιο για τη φυσιογνωμία της ΝΔ.

Ο κ. Λαζαρίδης μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη είπε «αν είσαι πρωτοκλασάτος και δίνεις μάχες για την παράταξη το συζητάς στα συλλογικά όργανα και δεν βγαίνεις στις κομματικές εκδηλώσεις. Εγώ αν ήμουν πρωτοκλασάτος υπουργός δεν θα έκανα αυτές τις δηλώσεις».

Παράλληλα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ πρόσθεσε «φαντάζομαι ότι ο κ. Δένδιας έχει κάνει την αυτοκριτική του»

Τι είχε πει ο Νίκος Δένδιας

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στην εκδήλωση της ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας έκανε αναφορά στις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ, ζητώντας στο συνέδριο του Μαΐου να γίνει μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων για να διαπιστωθεί «τι δεν κάνουμε σωστά». «Έχω λοιπόν αγωνία, αγωνία μεγάλη, βλέποντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, όχι της παράταξης, να έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι δυάρια. Άντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπροστά μπαίνει ένα τρία. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτό, που μας αξίζει».