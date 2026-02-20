Τι είπε για το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας με άλλα κόμματα σε περίπτωση που η ΝΔ δεν πετύχει αυτοδυναμία στις εκλογές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, δήλωσε ότι η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η πιο πιστή στο DNA της παράταξης: «Εγώ δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση ΝΔ να είναι πιο πιστή στο DNA της παράταξης».

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι στο επερχόμενο Συνέδριο θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σε ερώτηση για τις εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Οι εκλογές είναι σε ένα χρόνο και κάτι, αλλά δεν περιορίζονται μόνο στην προεκλογική περίοδο. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, που διασφαλίζει σταθερότητα για τη χώρα».

Όσον αφορά ενδεχόμενη συνεργασία με άλλα κόμματα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή με το οποίο να τίθεται θέμα συνασπισμού.

Για τα πρόσφατα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και την παρουσία ΜΑΤ, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε την ανάγκη για ελεγχόμενη αντίδραση της πολιτείας απέναντι σε παραβατικές μειοψηφίες, ενώ για το δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» τόνισε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από τη δικαιοσύνη.

Σχετικά με το περιστατικό στο FIR Αθηνών, επεσήμανε ότι δεν υπήρξε θέμα ασφαλείας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για λειτουργικότητα και ασφάλεια.

Τέλος, σε ερώτηση για πιθανή συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση ή τηλεφώνημα, αλλά θεωρεί πιθανό ότι θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον.