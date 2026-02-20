Ο επαγγελματικός προσανατολισμός γίνεται πιο ουσιαστικός, τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ενισχύεται και επεκτείνεται πλέον και στη Γ΄ Γυμνασίου, με στόχο οι μαθητές να λαμβάνουν έγκαιρη και ουσιαστική καθοδήγηση πριν από τις κρίσιμες επιλογές που αφορούν τη συνέχιση των σπουδών τους. Η νέα ρύθμιση που εντάσσεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει δύο ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής για κάθε μαθητή, προσφέροντας πιο εξατομικευμένη στήριξη και καλύτερη κατανόηση των ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων τους.

Η ενίσχυση του θεσμού οργανώνεται με αξιοποίηση του μητρώου συμβούλων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), διασφαλίζοντας την ποιότητα και τη διαφάνεια στη διαδικασία. Παράλληλα, δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της πλατφόρμας gov.gr, πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αναπηρία, μέσω της οποίας οι μαθητές θα μπορούν να ενημερώνονται και να προγραμματίζουν τις συνεδρίες τους.

Δικαίωμα συμμετοχής εφεξής θα έχουν οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), Λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.).

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι οι νέοι να λαμβάνουν έγκαιρη ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές, να αναγνωρίζουν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους και να προχωρούν σε πιο συνειδητές αποφάσεις για το μέλλον τους. Οι μαθητές θα μπαίνουν με ένα προσωπικό κωδικό σε ηλεκτρονική εφαρμογή, όπου θα επιλέγουν έναν σύμβουλό από το υφιστάμενο μητρώο συμβούλων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση τυποποιημένου ερωτηματολογίου επαγγελματικού προσανατολισμού σε ψηφιακή μορφή και δύο ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού.

Μέσω αυτής της διαδικασίας δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να ανακαλύψουν όλα όσα εξατομικευμένα τους αφορούν σε επίπεδο προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας ώστε να επιλέξουν το αντικείμενο σπουδών που συνδέεται με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους.

Για να γίνει η διαδικασία αυτή της χαρτογράφησης είναι απαραίτητο οι μαθητές να συμπληρώσουν ψυχομετρικά εργαλεία (τεστ και ερωτηματολόγια) τα αποτελέσματα των οποίων θα δώσουν πολύτιμα συμπεράσματα στην αποκωδικοποίηση των ατομικών χαρακτηριστικών που μέσω προσωπικής συνεδρίας με τον μαθητή θα ερμηνευτούν και θα καταλήξουν στην οριστική κατάρτιση των αντικειμένων σπουδών που ταιριάζει στο προφιλ κάθε μαθητή.

