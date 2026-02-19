Κάλεσμα του Δήμου Κοζάνης στους μαθητές για τα φετινά Sourd Games, μάθημα μόνο την πρώτη ώρα στα Γυμνάσια και Λύκεια και μετά κλειστά σχολεία.

Μετά την Ξάνθη, ανακοινώθηκαν κλειστά σχολεία αύριο Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και στην Κοζάνη ώστε οι μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στο θεσμό των Sourd Games, αναπόσπαστο κομμάτι της Κοζανίτικης Αποκριάς.

Μάθημα την πρώτη ώρα και μετά κλειστά σχολεία στις 20/2: Η οδηγία κάλεσμα του Δήμου Κοζάνης

Ειδικότερα, με απόφαση της Δημοτικής Αρχής οι μαθητές στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της πόλης θα κάνουν μάθημα μόνο την πρώτη ώρα και εν συνεχεία τα σχολεία τους θα κλείσουν για να λάβουν μέρος οι μαθητές στα φετινά Sourd Games. Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας μετά την πρώτη ώρα μαθημάτων, θα δώσουν μαζικά το παρών στην αποκριάτικη εκδήλωση θεσμό της Κοζάνης. Δεδομένης και της αργίας της Καθαράς Δευτέρας που φέτος θα γιορταστεί στις 23 Φεβρουαρίου θα επιστρέψουν στα σχολικά τους καθήκοντα την Τρίτη 24 του μήνα. Η Κοζανίτικη Αποκριά αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη, με παραδοσιακά δρώμενα, εκδηλώσεις και συμμετοχή συλλόγων, σχολείων και φορέων της περιοχής.

Ο Δήμος Κοζάνης κλείνει τα σχολεία και καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στα Sourd Games

Περιμένουμε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές των σχολείων μας, να δώσουν και φέτος το δυναμικό τους «παρών» στον θεσμό των Sourd Games της 20ης Φεβρουαρίου 2026, αφού πρώτα δηλώσουν την επίσημη συμμετοχή τους.

Οι εγγραφές θα γίνονται από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου έως την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, 12:00 με 15:00 το μεσημέρι, στα σπιτάκια (υπόστεγο) της κεντρικής πλατείας Νίκης, περιλαμβάνοντας μαθήτριες και μαθητές από την Ε΄ Δημοτικού έως τις τάξεις του Λυκείου. Οι συμμετέχουσες ομάδες θα αριθμούν από 5 έως και 12 άτομα, ενώ με την κάθε εγγραφή που θα γίνεται με την ευγενική στήριξη των Προσκόπων Κοζάνης, της Go Alive και του Clube, θα δίδεται και το μπλουζάκι.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι με απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης Γιάννη Κοκκαλιάρη, όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια - Λύκεια) του Δήμου Κοζάνης, θα λειτουργήσουν την ημέρα των Sourd Games μόνο την πρώτη ώρα, προκειμένου τα παιδιά να κατευθυνθούν ομαδικά και οργανωμένα από τα σχολεία τους στην κεντρική πλατεία και τον πεζόδρομο, για να συμμετάσχουν απρόσκοπτα στον θεσμό.

Τι είναι τα Sourd Games που τιμώνται με κλειστά σχολεία

Η ονομασία τους αποτελείται από τη σκωπτική «μετάφραση» στ’ αγγλικά της λέξης «σιούρδους» (=χαζός, τρελός, χαρακτηριστική σατιρική επωνυμία των Κοζανιτών) και την αγγλική λέξη games (=αγώνες). Τα παιδιά συγκεντρώνονται στο χώρο της εκδήλωσης, δίνουν τον όρκο και στην συνέχεια θα αγωνιστούν σε 9 παιχνίδια, που οι σταθμοί έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της πλατείας και στους παράδρομους, θα περάσουν από όλες τις δοκιμασίες για να βγει ο νικητής, που θα είναι το πιο γερό σουρδοντάναρο, όπως αποκαλούν τους Κοζανίτες Σούρδους. Τα καθιερωμένα Sourd Games οργανώνονται με μεγάλη επιτυχία από το 1997 .Θα είναι μια μεγάλη μέρα γιορτής με το κέντρο της Κοζάνης να «πλημμυρίζει» με εκατοντάδες παιδιά, παιχνίδια και…χρώματα!