Σε ύψιστο επίπεδο συναγερμού οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι «σύντομα» ο Ντόναλντ Τραμπ θα εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν και για αυτό ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να προετοιμαστούν για πόλεμο, σύμφωνα με το Ynet.

Σε πρόσφατες διαβουλεύσεις υπό τον Νετανιάχου, η υπόθεση εργασίας ήταν πως το Ιράν θα εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, ακόμα κι αν οι IDF δεν συμμετάσχουν σε ενδεχόμενες αμερικανικές επιθέσεις. Για αυτό, δόθηκε εντολή στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκη και στη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου να προετοιμαστούν για πόλεμο, αναφέρει το Ynet. Διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας είναι στο ύψιστο επίπεδο αμυντικού συναγερμού, αναφέρει ακόμα το ισραηλινό ΜΜΕ.

Επίσης, μετατέθηκε η συνεδρίαση του συμβουλίου Ασφαλείας, από την Πέμπτη για την Κυριακή, πιθανόν για να αποφευχθεί κάποιος λανθασμένος υπολογισμός του Ιράν, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προληπτικό χτύπημα προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, γράφει το Ynet.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τείνει να εξαπολύσει ευρεία στρατιωτική επίθεση στο Ιράν «σύντομα», αφού η Τεχεράνη δεν ικανοποίησε τις αμερικανικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις. Διπλωματική πηγή ανέφερε στο Al Jazeera ότι «η αμερικανική υπομονή με τις ιρανικές καθυστερήσεις μπορεί να εξαντληθεί πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύει η Τεχεράνη».

Ήδη, ο Τραμπ έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή, όμως Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι παραμένει άγνωστο το πότε θα γίνει ένα ενδεχόμενο χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν, κάτι που εξαρτάται από τον Αμερικανό πρόεδρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εντύπωση στο Ισραήλ είναι πως πλησιάζει η αποφασιστική στιγμή. Πριν από λίγα 24ωρα αξιωματούχοι έκαναν λόγο για δύο εβδομάδες, αλλά τώρα υπάρχουν σημάδια πως μπορεί να υπάρξει δράση εντός ημερών, αναφέρει το Ynet.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι υπάρχουν παράγοντες που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν μια επίθεση. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ θα συνέλθει την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες θα ολοκληρωθούν στις 22 Φεβρουαρίου, ενώ ξεκίνησε το Ραμαζάνι. Βέβαια, το Ynet σημειώνει ότι είναι άγνωστο πόσο βάρος δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε αυτούς τους παράγοντες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη επίθεση των ΗΠΑ δεν θα είναι ένα γρήγορο πλήγμα, αλλά επιχείρηση που θα διαρκέσει εβδομάδες. Πιθανός στόχος θα μπορούσε να είναι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα πλήγμα, αλλά με σειρά επιθέσεων για αρκετές εβδομάδες. Ένας ενδεχόμενος στόχος θα μπορούσε να είναι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και θεσμοί των Φρουρών της Επανάστασης.

Δεν δίνει χρονοδιάγραμμα ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διπλωματία με το Ιράν. Η Κάρολαϊν Λέβιτ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να δώσει λεπτομερή πρόταση τις επόμενες δύο εβδομάδες, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποφύγει να διατάξει επίθεση στο Ιράν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

«Ο πρόεδρος είναι πάντα ξεκάθαρος πως η διπλωματία είναι η πρώτη επιλογή του και το Ιράν θα ήταν πολύ σοφό να κάνει συμφωνία», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. «Πάντα σκέφτεται τι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ, του στρατού μας, των Αμερικανών πολιτών και έτσι αποφασίζει αναφορικά με οποιουδήποτε είδους στρατιωτική δράση», συμπλήρωσε.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2024194585732272514}