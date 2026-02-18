Παραξενεύτηκε η Μαρία Μπεκατώρου με ερώτηση για την Πάρις Χίλτον στο «The Chase».

Το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, η Μαρία Μπεκατώρου, υποδέχτηκε τους νέους της παίκτες στο «The Chase», οι οποίοι σήμερα, ήρθαν αντιμέτωπη με την «Γυναίκα με τα μαύρα».

Η παρουσιάστρια έχει αποδείξει πως είναι ιδιαίτερα εκφραστική και συχνά δεν κρύβει την έκπληξή της, τον ενθουσιασμό της ή την αποστροφή της σε σχετικές ερωτήσεις.

Η σημερινή ερώτηση αναφορικά με την Πάρις Χίλτον, την έκανε να απορήσει και στη συνέχεια να μείνει «άναυδη» με την απάντηση της Chaser.

Πιο συγκεκριμένα, η ερώτηση ήταν η εξής: «Ποια πόζαρε με την Πάρις Χίλτον 17 χρόνια μετά την κόντρα τους;».

Στις πιθανές απαντήσεις βρισκόταν η Τζένιφερ Λόπεζ, η Κιμ Καρντάσιαν και η Σερ, με την δεύτερη να αποδεικνύεται πως είναι η σωστή.

Έκπληκτη η Μαρία Μπεκατώρου, έδωσε το λόγο στη «Γυναίκα με τα Μαύρα» η οποία εξήγησε:

«Της έφταχνε τις ντουλάπες. Η Κιμ, της Πάρις, της έφτιαχνε τις ντουλάπες».

Η παρουσιάστρια με απορία αποκρίθηκε: «Η Κίμ Καρντάσιαν, έφταχνε τις ντουλάπες της Χίλτον; Παιδιά… δεν το ήξερα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgibgzdxezi9?integrationId=40599y14juihe6ly}