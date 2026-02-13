«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς από τη Δευτέρα 16 έως την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Νέα όνειρα και σχέδια για το μέλλον που ενθουσιάζουν, γνωριμίες από το παρελθόν που αναστατώνουν και σκοτεινές προθέσεις που παγιδεύουν, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», από τη Δευτέρα 16 έως την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 21:00.

Η Αρετή και ο Οδυσσέας ανακοινώνουν στον Πετράκη, ότι θα παντρευτούν. Μία γνωριμία του Οδυσσέα όμως από το παρελθόν προκαλεί ανησυχία στην Αρετή.

Η Άσπα είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να εξαφανίσει τη Μίνα από τη ζωή του Σάββα.

Ο Οδυσσέας νομίζει πως έχει τον έλεγχο, ενώ είναι έτοιμος να πέσει σε μια παγίδα.

«Μια νύχτα μόνο»: Όλες οι εξελίξεις

Επεισόδιο 40 (Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Αρετή και Οδυσσέας ανακοινώνουν στον Πετράκη ότι θα παντρευτούν και η αντίδρασή του τούς εκπλήσσει ευχάριστα.

Η επιστροφή της Αρετής στην ERGAN ταράζει την Ευθυμίου, που έχει άλλα σχέδια για την καριέρα της εκεί. Ο Νταγιάννος ξεσπά στον Σάββα, μετά την είδηση για την εγκυμοσύνη της Μίνας, ενώ η Άσπα κάνει ύποπτες κινήσεις.

Ο Πωλ έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο, πέφτοντας στην παγίδα που του στήνει μια παλιά του ερωμένη. Κι ενώ η Αρετή με τον Οδυσσέα ετοιμάζονται για τον γάμο τους, μια παλιά γνωριμία του Οδυσσέα, αναστατώνει την Αρετή.

{https://www.youtube.com/watch?v=wSLcDYy9v2U}

Επεισόδιο 41 (Τρίτη 17 Φεβρουαρίου)

Ο Πωλ συλλαμβάνεται για παράνομη κατοχή κλεμμένων εικόνων και οδηγείται στην Ασφάλεια. Η σύλληψή του πέφτει ως κεραυνός εν αιθρία, με τον Σταύρο και τον Οδυσσέα να κάνουν τα αδύνατα δυνατά, προκειμένου να τον βοηθήσουν.

Το δείπνο της Αρετής στο σπίτι του Νταγιάννου, φέρνει τριγμούς στις ευαίσθητες ισορροπίες της οικογένειας.

Κι ενώ προσπαθεί να χαρεί για τον επικείμενο γάμο της με τον Οδυσσέα, οι παρεμβολές της Αλεξάνδρας της προκαλούν ανησυχία. Η Μιρέλλα αποκαλύπτει για πρώτη φορά το αληθινό της πρόσωπο.

Επεισόδιο 42 (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)

Ο Σταύρος ύστερα από πολλές ώρες αναμονής και αγωνίας στην ασφάλεια, μαθαίνει την απόφαση του ανακριτή για τον αδερφό του.

Η Ελένη στεναχωριέται για τη Μιρέλλα και βρίσκεται σε μεγάλο δίλημμα. Η Άσπα ακούει μια συζήτηση που δεν έπρεπε και μοιράζεται τις σκοτεινές προθέσεις της με τον Άλκη.

Η Κατερίνη ξαφνιάζει την Αρετή με μια επίσκεψη, για να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους, τη στιγμή που ο Οδυσσέας ετοιμάζεται να πέσει στην παγίδα της Ευθυμίου.