«The 2Night Show», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Κυριακή 15 Φεβρουαρίου τα μεσάνυχτα.

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Κώστα Καίσαρη, σε μία σπάνια και απολαυστική εξομολόγηση.

Ο «άρχοντας των διαμαντιών» ξετυλίγει τη μυθιστορηματική διαδρομή του, από την παραίτησή του από την Εθνική Τράπεζα, επειδή στον προϊστάμενο δεν άρεσαν τα γράμματά του, μέχρι τις διεθνείς συναντήσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη Μόνικα Μπελούτσι.

Με αφορμή το βιβλίο του «Ένα ρουμπίνι στο μέρος της καρδιάς», αποκαλύπτει τα ευφάνταστα τεχνάσματά του για να παγιδεύει τους επίδοξους κλέφτες, ενώ περιγράφει το επικό πάρτι, όπου η καλεσμένη του, Sharon Stone, έκοβε με ψαλίδι τις γραβάτες των καλεσμένων.

Παράλληλα, μιλά για τη γνωριμία του με τον Δημήτρη Κοντομηνά, τη στρατηγική του προσέγγιση στον οίκο Bulgari, αλλά και τη βαθιά αγάπη για την οικογένειά του, δηλώνοντας πως το μυστικό της επιτυχίας του κρύβεται στις δημόσιες σχέσεις και στο ταλέντο του να κάνει φίλους μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.

{https://www.youtube.com/watch?v=6avyC2pFprQ}

Στο «The 2Night Show» της Κυριακής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και την Ειρήνη Αγγελοπούλου, την αγαπημένη «Φωτεινή» της σειράς «Να μ’ αγαπάς», στην πρώτη της συνέντευξη.

Η όμορφη ηθοποιός θυμάται την απαιτητική διαδικασία του casting, που κράτησε ενάμιση μήνα μέχρι να κερδίσει τον ρόλο της. Αποκαλύπτει τη βαθιά της σύνδεση με την ηρωίδα της, τονίζοντας πως η Φωτεινή αποτελεί την πιο ευαίσθητη πτυχή του εαυτού της, ενώ μιλά για την αντίθεση ανάμεσα στην καθημερινότητά της, όπου γελάει συνέχεια, και στον ρόλο της, όπου κλαίει ασταμάτητα.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, αναφέρεται στα «100 όχι» που δέχονται οι ηθοποιοί μέχρι το «ένα ναι» και μιλάει με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή της στο μιούζικαλ «Evelyn Evelyn», το ατμοσφαιρικό Dark Cabaret, που ανεβαίνει στο Θέατρο 104, σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη.

Για 10 η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, και κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.