Οι Dinamiss μίλησαν για την εμπειρία τους στη Eurovision και εξηγούν γιατί πίστευαν από την αρχή πως δεν θα περάσουν στον εθνικό τελικό.

Καλεσμένες στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου οι Dinamiss, οι οποίες συμμετείχαν το βράδυ της Τετάρτης στον Α’ Ημιτελικό του «Sing for Greece», διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision.

Οι δύο καλλιτέχνιδες έλαβαν μέρος για δεύτερη φορά στη διαδικασία επιλογής της ελληνικής συμμετοχής στον εθνικό διαγωνισμό τραγουδιού, παρουσιάζοντας φέτος το τραγούδι «Chaos».

Ωστόσο, δεν κατάφεραν να προκριθούν στον εθνικό τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, ένα αποτέλεσμα που, όπως φάνηκε, είχαν εν μέρει φανταστεί πριν ακόμη ολοκληρωθεί η ψηφοφορία του κοινού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcev17hnxa9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Eurovision: Όσα αποκάλυψαν οι Dinamiss

Στην ερώτηση της Κατερίνας Καινούργιου για το αν θεωρούν ότι αδικήθηκαν, οι δύο καλλιτέχνιδες απάντησαν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αυτό το έκρινε ο κόσμος. Αν αδικηθήκαμε δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εμείς κρατάμε τα θετικά και πέρυσι και φέτος, και ευχαριστούμε πάρα πολύ».

Η Ελένη, από την πλευρά της, σχολίασε και συνέκρινε τη φετινή τους πρόταση με εκείνη που είχαν καταθέσει το 2025, λέγοντας:

«Αυτό το είχαμε άγχος, αν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τον περυσινό και μετά λέμε όχι, θα κάνουμε ό,τι είναι και θα το στείλουμε».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επισημάνθηκε πως οι Dinamiss, συμμετείχαν στον Α’ Ημιτελικό ως «φαβορί», ωστόσο δεν κατάφεραν να αγγίξουν το στόχο τους. Η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε, μάλιστα, πως δεν την ικανοποίησε το στιλιστικό κομμάτι της εμφάνισής τους.

Σε αυτό οι ερμηνεύτριες σχολίασαν: «Προσπαθήσαμε να υπηρετήσουμε ένα κόνσεπτ. Ήρθαμε με μία θεματική που λέγεται «χάος» και το υπηρετήσαμε στο 100%».

Τέλος, αναφέρθηκαν και στην ατάκα που ειπώθηκε on air το βράδυ της Τετάρτης από την Ελένη. Όταν ο Γιώργος Καπουτζίδης απηύθυνε ερωτήσεις στους υποψηφίους, εκείνη απάντησε: «Και του χρόνου».

Σήμερα εξήγησε τον λόγο για τον οποίο, όπως είπε, γνώριζαν από την αρχή ότι δεν θα περνούσαν στην επόμενη φάση, χρησιμοποιώντας μια παρομοίωση:

«Ξέραμε εξ’ αρχής ότι δεν θα πάμε φέτος στον τελικό. Και γιατί το λέω αυτό; Γιατί όταν βλέπεις ότι κάποια ονόματα είναι πολύ πιο εμπορικά και καλά κάνουν, είναι σα να είναι σε μία θάλασσα καράβια που κάποια έχουν ήδη αέρα στα πανιά τους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcwk6q71ebd?integrationId=40599y14juihe6ly}