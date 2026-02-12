Άνδρας επικοινώνησε με την αστυνομία όταν βρήκε το πρώτο νεκρό βρέφος.

Δύο βρέφη βρέθηκαν νεκρά σε καταψύκτη σπιτιού στη Γαλλία και η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα ως ύποπτη για τον θάνατό της.

Την Τρίτη, ένας άνδρας επικοινώνησε με την αστυνομία και ανέφερε ότι βρήκε ένα νεκρό νεογέννητο βρέφος στον καταψύκτη του σπιτιού του, στο χωριό Αϊβιλέρ του Οτ Σον, στη βορειοανατολική Γαλλία.

Όταν έφτασε εκεί η αστυνομία, εντόπισε και δεύτερο νεκρό βρέφος στον καταψύκτη. Αμέσως μετά άρχισε να αναζητά τη σύντροφο του άνδρα που τους ειδοποίησε. Σύμφωνα με το AFP, πρόκειται για τη μητέρα, η οποία είχε φύγει από το σπίτι χωρίς εξήγηση.

Η περίπου 50 ετών γυναίκα συνελήφθη την Τετάρτη σε προάστιο του Παρισιού. Ένας από τους γιους της ζει στην περιοχή, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Η γυναίκα φέρεται να έχει αποκτήσει εννέα παιδιά, από δύο σχέσεις.