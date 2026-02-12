Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι διαμονείς της efood σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Βόλο.

Όσοι σκοπεύουν να παραγγείλουν φαγητό για τον σημερινό εορτασμό της Τσικνοπέμπτης (12/2) ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις ή και αδυναμία εξυπηρέτησης, καθώς οι υπηρεσίες delivery επηρεάζονται από 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Η κινητοποίηση αφορά τους διανομείς που συνεργάζονται με την πλατφόρμα efood.

Στην απεργία δεν συμμετέχει μόνο το σωματείο της Αττικής, αλλά και αντίστοιχοι σύλλογοι από τη Θεσσαλονίκη, την Καλαμάτα και τον Βόλο, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα πραγματοποίησης παραδόσεων μέσω της εφαρμογής σε πολλές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 το πρωί, με σημείο συνάντησης τα KFC στη διασταύρωση Κηφισίας και Αλεξάνδρας και τελικό προορισμό τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη 24ωρη απεργία έρχεται ως συνέχεια και εντατικοποίηση προηγούμενων στάσεων εργασίας που είχαν πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου. Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι στόχος τους είναι να ασκήσουν πίεση για ουσιαστικό διάλογο, τον οποίο — όπως υποστηρίζουν — η εταιρεία αποφεύγει συστηματικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο καθεστώς των freelancers, όπου παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως η διαφάνεια του αλγορίθμου κατανομής παραγγελιών, οι αμοιβές, αλλά και θέματα υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία.