Τι πρέπει να προσέξουμε για να μην μας βγουν «ξινές» οι Απόκριες εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων γρίπης και αναπνευστικών λοιμώξεων.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας της εποχικής γρίπης, με τα νοσοκομεία να καταγράφουν περισσότερες εισαγωγές και σοβαρές περιπτώσεις, ακόμη και σε παιδιά. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο νέας έξαρσης των κρουσμάτων, κυρίως λόγω του συγχρωτισμού που αναμένεται την Τσικνοπέμπτη αλλά και στα αποκριάτικα πάρτι.

Η Τσικνοπέμπτη θα οδηγήσει σε νέα έξαρση της γρίπης

Ο συνδυασμός πολύωρων εκδηλώσεων, γευμάτων σε κλειστούς χώρους και κοσμικών γλεντιών δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για τη γρήγορη διασπορά του ιού. Η γρίπη μεταδίδεται κυρίως μέσω σταγονιδίων, και οι ειδικοί τονίζουν ότι οι πολυσύχναστοι και κλειστοί χώροι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης, ακόμη και για άτομα που θεωρούνται υγιή. Επισημαίνουν ότι η Τσικνοπέμπτη και οι αποκριάτικες εκδηλώσεις λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής της επιδημίας, γι’ αυτό η προσοχή, η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση παραμένουν κρίσιμες για τον περιορισμό της γρίπης και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η θετικότητα στα δείγματα από την κοινότητα παραμένει υψηλή, ενώ νοσοκομεία σε όλη τη χώρα αναφέρουν αυξημένη πίεση στα επείγοντα και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ιδιαίτερα τα παιδιατρικά τμήματα αντιμετωπίζουν μεγάλο αριθμό επισκέψεων, καθώς τα παιδιά, λόγω κοινωνικών δραστηριοτήτων και σχολείων, ευνοούνται στην μετάδοση του ιού. Η έξαρση της γρίπης μετά τον αναμενόμενο συγχρωτισμό της Τσικνοπέμπτης θα ενισχύσει δυναμικά το επιδημικό κύμα τις επόμενες εβδομάδες, με πιθανές επιπτώσεις σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά κυρίως σε ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με χρόνια νοσήματα.

H Tσικνοπέμπτη ορόσημο για την πορεία της γρίπης

H εβδομάδα από τις 9 έως τις 15 Φεβρουαρίου αποτελεί κομβικό διάστημα, καθώς η αυξημένη κοινωνική κινητικότητα και οι στενές επαφές δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για τη μετάδοση ιώσεων και λοιμώξεων. Το βλέμμα στρέφεται στα δεδομένα που θα προκύψουν αμέσως μετά, προκειμένου να αποτυπωθεί ο πραγματικός αντίκτυπος των αποκριάτικων συναθροίσεων στη δημόσια υγεία. Οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη για μέτρο και υπευθυνότητα, ώστε το εορταστικό αποκριάτικο κλίμα να μη μετατραπεί σε παράγοντα επιβάρυνσης των ήδη πιεσμένων δομών υγείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgacgwtok22p?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παγώνη για έξαρση κρουσμάτων - Τι πρέπει να προσέξουμε για να μην μας βγουν «ξινές» οι Απόκριες

Η Ματίνα Παγώνη προειδοποίησε για νέα έξαρση της γρίπης κι όπως τόνισε το νέο κύμα αναμένεται να σαρώσει μέσα στην περίοδο των αποκριών. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κυρία Παγώνη είπε χαρακτηριστικά ότι «τώρα τις απόκριες λογικό είναι γιατί ο κόσμος θα βγει να διασκεδάσει, λόγω συνωστισμού, θα έχουμε έξαρση».

Εκτίμησε ότι το κύμα γρίπης θα μας ταλαιπωρήσει για καιρό ακόμα, οπότε συνέστησε υπομονή. «Θα πάει μέχρι τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Έχουμε πολλές νοσηλείες και μακρές, 10ήμερα, με τα περισσότερα να είναι παιδιά.

Οι μεγάλοι πήγαν τον τελευταίο καιρό, ενώ ήμασταν πίσω στον εμβολιασμό, και εμβολιάστηκαν. Γιατί αυτοί που κάνουν τις πνευμονίες, δηλαδή οι ευπαθείς ομάδες ήταν ανεμβολίαστοι σε ποσοστό 90%. Τώρα φοβήθηκαν και εμβολιάστηκαν» είπε χαρακτηριστικά η λοιμωξιολόγος.

Η κυρία Παγώνη είπε ότι ο ιός μεταδίδεται ραγδαία στις σχολικές κοινότητες και προέτρεψε τους γονείς να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο όταν έχουν συμπτώματα. «Τα παιδιά, πάνε στο σχολείο, αλλά ένα παιδί να έχει τον ιό τον μεταδίδει γιατί είναι κλειστές οι αίθουσες. Καλό είναι τώρα που ανοίγει ο καιρός, να ανοίγουν παράθυρα να αερίζονται οι χώροι. Μας λένε ότι υπάρχουν τάξεις που έχουν μείνει 7-8 παιδάκια. Το στέλεχος "Κ" της γρίπης έχει ταχύτατη μετάδοση, αυτό είναι το κακό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgb31dmrmrzl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως τονίζουν οι ειδικοί στο Dnews «με προσοχή και προληπτικά μέτρα, οι Απόκριες μπορούν να παραμείνουν γιορτινές και ασφαλείς, χωρίς να μετατραπούν σε επιδημικό ρίσκο για εμάς και τις ευπαθείς ομάδες γύρω μας.»