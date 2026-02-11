«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε στις 22:30 στον Alpha!
Η Μελισσάνθη πιέζεται να αλλάξει σπίτι, η Ιουλία τσακώνεται με την Ασπασία για την απόφασή της να τραγουδήσει, η Πολυξένη βλέπει τον Ηλία να της κάνει όλα τα χατίρια και η Μαγδαληνή απομακρύνεται από τον Οδυσσέα μέχρι να της πει την αλήθεια.
Οι 5 ηρωίδες μας, η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή, έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι κι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους, μακριά από την προστασία της μητέρας τους, Θεοδώρας.
Έχοντας χτίσει τις ζωές που ονειρεύονταν από μικρές ή τουλάχιστον νόμιζαν πως ονειρεύονταν, έρχονται αντιμέτωπες με τις επιλογές τους και τις συνέπειες των αποφάσεων τους. Η σειρά είναι βασισμένη στο εμβληματικό best – seller της Λένας Μαντά.
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:30
29ο Επεισόδιο
Η Μελισσάνθη πείθεται να μετακομίσει με τον Απόστολο στο κέντρο της Αθήνας, για να μη νιώθει ανήμπορος.
Η Ιουλία δέχεται επίσκεψη από την Ασπασία, με την οποία έρχεται σε αντιπαράθεση, όταν συνειδητοποιεί, ότι άφησε την οικογένειά της, για να κυνηγήσει την μουσική καριέρα.
{https://www.youtube.com/watch?v=TIG1ZTRoVI0}
Παράλληλα, πίσω στην Καλαμάτα, ο Σταύρος συνοδεύει στο νοσοκομείο την Δέσποινα, που νιώθει μερικές ενοχλήσεις. Ο Ηλίας προσπαθεί να κάνει καλή εντύπωση στη Μάρθα, ενώ ο Στάθης ανακαλύπτει, ότι ο Αρώνης μπλέκεται στις δουλειές τους, για να εντυπωσιάσει την Πολυξένη.
Η Μαγδαληνή παίρνει τις αποστάσεις της από τον Οδυσσέα μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
Ο Απόστολος αποκαλύπτει κάτι σοβαρό για το γάμο του στον Άγγελο:
{https://www.youtube.com/watch?v=jNyvAuM-Ctc}
Η Ιουλία επικρίνει την Ασπασία για την επιλογή της να γίνει τραγουδίστρια:
{https://www.youtube.com/watch?v=1wZn_CxswOc}
Ο γιατρός ανακοινώνει δυσάρεστα νέα στη Δέσποινα:
{https://www.youtube.com/watch?v=hemi1g41PBk}