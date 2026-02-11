Sneak peeks από το σημερινό επεισόδιο «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε στις 22:30 στον Alpha!

Η Μελισσάνθη πιέζεται να αλλάξει σπίτι, η Ιουλία τσακώνεται με την Ασπασία για την απόφασή της να τραγουδήσει, η Πολυξένη βλέπει τον Ηλία να της κάνει όλα τα χατίρια και η Μαγδαληνή απομακρύνεται από τον Οδυσσέα μέχρι να της πει την αλήθεια.

Οι 5 ηρωίδες μας, η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή, έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι κι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους, μακριά από την προστασία της μητέρας τους, Θεοδώρας.

Έχοντας χτίσει τις ζωές που ονειρεύονταν από μικρές ή τουλάχιστον νόμιζαν πως ονειρεύονταν, έρχονται αντιμέτωπες με τις επιλογές τους και τις συνέπειες των αποφάσεων τους. Η σειρά είναι βασισμένη στο εμβληματικό best – seller της Λένας Μαντά.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

29ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη πείθεται να μετακομίσει με τον Απόστολο στο κέντρο της Αθήνας, για να μη νιώθει ανήμπορος.

Η Ιουλία δέχεται επίσκεψη από την Ασπασία, με την οποία έρχεται σε αντιπαράθεση, όταν συνειδητοποιεί, ότι άφησε την οικογένειά της, για να κυνηγήσει την μουσική καριέρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=TIG1ZTRoVI0}

Παράλληλα, πίσω στην Καλαμάτα, ο Σταύρος συνοδεύει στο νοσοκομείο την Δέσποινα, που νιώθει μερικές ενοχλήσεις. Ο Ηλίας προσπαθεί να κάνει καλή εντύπωση στη Μάρθα, ενώ ο Στάθης ανακαλύπτει, ότι ο Αρώνης μπλέκεται στις δουλειές τους, για να εντυπωσιάσει την Πολυξένη.

Η Μαγδαληνή παίρνει τις αποστάσεις της από τον Οδυσσέα μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Ο Απόστολος αποκαλύπτει κάτι σοβαρό για το γάμο του στον Άγγελο:

{https://www.youtube.com/watch?v=jNyvAuM-Ctc}

Η Ιουλία επικρίνει την Ασπασία για την επιλογή της να γίνει τραγουδίστρια:

{https://www.youtube.com/watch?v=1wZn_CxswOc}

Ο γιατρός ανακοινώνει δυσάρεστα νέα στη Δέσποινα:

{https://www.youtube.com/watch?v=hemi1g41PBk}