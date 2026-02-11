Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο «Άγιος Έρωτας».

Ένα συγκλονιστικό επεισόδιο έρχεται απόψε στις 21:00 στον «Άγιο Έρωτα».

Η Ελένη ανοίγει την καρδιά της στον πατέρα της για τα συναισθήματά της, όμως η αντίδρασή του είναι σκληρή.

Η Ελένη εξομολογείται την αλήθεια για την Άννα στον Κυριάκο, αλλά η αντίδρασή του έχει άσχημα αποτελέσματα.

Η Μάρω λέει στον Νικηφόρο ένα σχέδιο που έχει για να στριμώξουν τον Παύλο, αλλά ο Νικηφόρος το βρίσκει επικίνδυνο.

{https://www.youtube.com/watch?v=MFIt5ZiMJrw}

Ο Γεράσιμος ζητάει από τη Δέσποινα να συναντήσει οπωσδήποτε τη Δώρα. Ο Χάρης έχει μια πολύ δυσάρεστη συνάντηση με τη Σοφία στο Δρομοκαΐτειο κι ο Ηλίας προβληματίζεται και ανησυχεί με τη συμπεριφορά της.

{https://www.youtube.com/watch?v=0mqOqhNJgGY}

Ο Πέτρος ομολογεί στον Στέφανο ότι ο γάμος του με τη Χλόη περνάει κρίση και εκφράζει τον προβληματισμό του.

{https://www.youtube.com/watch?v=Zx2GseL24-g}

Κι ενώ ο Παύλος επισκέπτεται αιφνιδιαστικά τον πατέρα Νικόλαο στο σπίτι του, ένα συμβάν στο ξενοδοχείο τούς ταράζει όλους.

{https://www.youtube.com/watch?v=VTis26TDnXs}