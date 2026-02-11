Ο χρυσός spot κατέγραψε άνοδο 1,4% και διαμορφώθηκε στα 5.096,23 δολάρια ανά ουγγιά.

Η τιμή του χρυσού κινήθηκε ανοδικά την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα καλύτερα του αναμενόμενου στοιχεία για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιπτώσεις τους στη μελλοντική νομισματική πολιτική της Federal Reserve. Η ενίσχυση του πολύτιμου μετάλλου υποστηρίχθηκε κυρίως από την αποδυνάμωση του δολαρίου και την πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Ο χρυσός spot κατέγραψε άνοδο 1,4% και διαμορφώθηκε στα 5.096,23 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο ενισχύθηκαν κατά 1,9%, στα 5.126,80 δολάρια. Όπως δήλωσε ο αναλυτής της Julius Baer, Carsten Menke, η πρόσφατη υποχώρηση του δολαρίου έχει λειτουργήσει υποστηρικτικά για τον χρυσό, καθιστώντας τον φθηνότερο για τους επενδυτές εκτός ΗΠΑ.

Το αμερικανικό νόμισμα υποχώρησε σε χαμηλό σχεδόν δύο εβδομάδων, την ώρα που οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ έπεσαν σε χαμηλό σχεδόν ενός μήνα. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε στοιχεία που έδειξαν υποχώρηση των βασικών λιανικών πωλήσεων τον Δεκέμβριο, καθώς και καθοδικές αναθεωρήσεις των στοιχείων για τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο. Η πτώση των αποδόσεων μειώνει το κόστος ευκαιρίας για τη διακράτηση μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ο χρυσός.

Στο μέτωπο της απασχόλησης, το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 130.000 τον Ιανουάριο, μετά από αύξηση 50.000 τον Δεκέμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε ελαφρώς στο 4,3%. Οι προσδοκίες για επιβράδυνση του ρυθμού δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ενισχύουν το σενάριο ότι η Fed θα μπορούσε να συνεχίσει τις μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους.

Οι αγορές προεξοφλούν τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης το 2026, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, ένα περιβάλλον που παραδοσιακά ευνοεί τον χρυσό. Παράλληλα, έντονα ανοδικά κινήθηκαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να ενισχύεται κατά 6,2% στα 85,69 δολάρια ανά ουγγιά, την πλατίνα να σημειώνει άνοδο 4% στα 2.170,12 δολάρια και το παλλάδιο να καταγράφει κέρδη 2,6%, στα 1.752,55 δολάρια.