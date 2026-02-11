Έρχεται το νέο Voucher Κατάρτισης της ΔΥΠΑ με αμοιβή έως 750€ και δωρεάν πιστοποίηση για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας έως 150 ώρες, που οδηγεί σε απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με αντίστοιχη διεθνή πιστοποίηση.

Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους, μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων και των ικανοτήτων τους.

100% εξ αποστάσεως κατάρτιση στο χρόνο που σε εξυπηρετεί.

Αναμένεται μεγάλη συμμετοχή, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας - θέσεις περιορισμένες.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εργαζόμενοι Μισθωτοί του Ιδιωτικού τομέα

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών και να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (γυμνάσιο).

Στόχος είναι οι ωφελούμενοι να βελτιώσουν την επαγγελματική και οικονομική τους προοπτική, αποκτώντας μία πιστοποίηση με διεθνή αναγνώριση, που θα έρθει να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό και ανταγωνιστικότητα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το ΚΕΚ10, μετά την ανακοίνωση της ΔΥΠΑ για υποχρεωτική επιλογή ενός αντικείμενου κατάρτισης, σχεδίασε την Κορυφαία Εκπαίδευση που έρχεται να καλύψει τη Νο1 Ανάγκη της Αγοράς Εργασίας, που δεν είναι άλλη από τον Ψηφιακό Εκσυγχρονισμό των Επιχειρήσεων.

Μαζί περνάμε από το «παλιό» στο «έξυπνο», μαθαίνοντας νέες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός και η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι το μέλλον – είναι το παρόν. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί επενδύουν στην ψηφιακή μετάβαση και αναζητούν άτομα που γνωρίζουν βασικές αρχές και πρακτικές εφαρμογές.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μικτή Κατάρτιση (σύγχρονη κι ασύγχρονη εκπαίδευση).

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η ένταξη σε τμήμα κατάρτισης είναι σταδιακή και προσαρμοσμένη στη διαθεσιμότητα του κάθε ωφελούμενου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι έως 750€ (5 €/ώρα κατάρτισης).

*Το τελικό ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος αναμένεται να διευκρινιστεί με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.

