Προθεσμία μόλις πέντε ημερών έχουν στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες κατοικιών που είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών, προκειμένου να «κλειδώσουν» έκπτωση έως 20% στον εφετινό ΕΝΦΙΑ. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 μέσω της ειδικής πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ, ώστε η μείωση να ενσωματωθεί στα εκκαθαριστικά του φόρου που θα εκδοθούν εντός του έτους.

Η διαδικασία προβλέπει ότι μετά την υποβολή της αίτησης από τον φορολογούμενο, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προχωρήσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 στην αντιστοίχιση των δηλωθέντων στοιχείων με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ενώ στη συνέχεια η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει την κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες εκπτώσεις. Η μείωση αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε κατοικία δηλωμένη στο Ε9 και η οποία ήταν ασφαλισμένη εντός του 2025.

Για να χορηγηθεί η έκπτωση, η κατοικία πρέπει να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική εταιρεία εγγεγραμμένη στο σχετικό μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος και η κάλυψη να περιλαμβάνει σωρευτικά σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών μέσα στο ίδιο έτος. Παράλληλα, η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του ακινήτου, η οποία υπολογίζεται στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Εφόσον η ασφάλιση είναι ετήσια και η φορολογητέα αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, η μείωση του ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 20%. Για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας, το ποσοστό περιορίζεται στο 10%, ενώ σε περιπτώσεις ασφάλισης μικρότερης διάρκειας η έκπτωση προσαρμόζεται αναλογικά. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς Taxisnet και ο φορολογούμενος καλείται να συσχετίσει κάθε ΑΤΑΚ με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ή ασφάλισης για λογαριασμό τρίτου, απαιτούνται πρόσθετες δηλώσεις μέσα από την ίδια πλατφόρμα, ώστε να ολοκληρωθεί σωστά η διασταύρωση των στοιχείων. Η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της αίτησης έως την καταληκτική ημερομηνία, επισημαίνοντας ότι μετά τις 16 Φεβρουαρίου δεν θα είναι δυνατή η ένταξη στη διαδικασία για τον ΕΝΦΙΑ του 2026.