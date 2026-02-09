Ο εφετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθεί στις αρχές Μαρτίου, με την πρώτη από τις συνολικά 12 δόσεις να καταβάλλεται έως το τέλος του ίδιου μήνα.

Αντίστροφη μέτρηση μίας εβδομάδας έχει ξεκινήσει για τους φορολογούμενους με ασφαλισμένες κατοικίες, οι οποίοι καλούνται έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου να υποβάλουν την αίτηση στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ, προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση έως 20% στον εφετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

Για όσους είχαν υποβάλει αίτηση και το προηγούμενο έτος, η δήλωση εμφανίζεται προσυμπληρωμένη, με δυνατότητα τροποποίησης πριν από την οριστικοποίησή της. Στις περιπτώσεις όπου η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να ελέγξει αν το ακίνητο έχει δηλωθεί στο Ε9, καθώς η συγκεκριμένη καταχώριση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ.

Οι ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει κατοικίες για φυσικές καταστροφές καλούνται, μέσω της επιλογής «Δημιουργία νέας αίτησης», να συσχετίσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με τα δικαιώματα που κατέχουν επί των ακινήτων. Παράλληλα, δηλώνονται οι ΑΦΜ των συνιδιοκτητών, όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός, ή τρίτων προσώπων, στις περιπτώσεις όπου η ασφάλιση αφορά ακίνητο στο οποίο ο λήπτης της ασφάλισης δεν έχει εμπράγματο δικαίωμα.

Οι συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να προχωρήσουν και οι ίδιοι στη σχετική δήλωση και συσχέτιση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με τα δικαιώματά τους.

