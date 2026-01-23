Η έκπτωση αφορά κατοικίες που ήταν ασφαλισμένες μέσα στο 2025 για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών που θέλουν να μειώσουν τον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ, «κλειδώνοντας» έκπτωση έως και 20% μέσω της ασφάλισης της κατοικίας τους έναντι φυσικών καταστροφών. Οι επόμενες τρεις εβδομάδες είναι κρίσιμες, καθώς έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες στην ψηφιακή πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ.

Η έκπτωση αφορά κατοικίες που ήταν ασφαλισμένες μέσα στο 2025 για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς τη διάρκεια και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης. Λάθη στο Ε9, ελλιπή στοιχεία ασφαλιστηρίων ή παραλείψεις στη δήλωση συνιδιοκτητών μπορούν να στερήσουν το φορολογικό όφελος. Γι’ αυτό και οι ιδιοκτήτες καλούνται να κινηθούν άμεσα, να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους και να υποβάλουν σωστά την αίτηση, ώστε να διασφαλίσουν τη μείωση του φόρου πριν την έκδοση των εκκαθαριστικών.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα σύντομο οδηγό με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων για τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, ώστε να «κλειδώσουν» έκπτωση έως 20% στον εφετινό ΕΝΦΙΑ:

1. Ποιοι μπορούν να πάρουν την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ;

Δικαίωμα μείωσης έχουν φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν κατοικία δηλωμένη στο Ε9 και την έχουν ασφαλίσει έναντι φυσικών καταστροφών. Η έκπτωση ισχύει ακόμη και αν το ασφαλιστήριο έχει συναφθεί από νομικό πρόσωπο, αρκεί το δικαίωμα στην κατοικία να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.

2. Τι ασφάλιση πρέπει να έχει η κατοικία;

Η κατοικία πρέπει να είναι ασφαλισμένη για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα σωρευτικά, για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών μέσα στο ίδιο έτος. Επιπλέον, η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής, η οποία υπολογίζεται στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

3. Πότε πρέπει να έχει γίνει η ασφάλιση για να ισχύσει η έκπτωση φέτος;

Για τον ΕΝΦΙΑ του 2026, η κατοικία πρέπει να ήταν ασφαλισμένη μέσα στο 2025. Αν δεν υπήρχε ασφάλιση πέρυσι, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η έκπτωση στον φετινό φόρο.

4. Ποιο είναι το ποσοστό της έκπτωσης;

Η έκπτωση φτάνει έως το 20% εφόσον η ασφάλιση είναι ετήσια και η φορολογητέα αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Για κατοικίες μεγαλύτερης αξίας, το ποσοστό μειώνεται στο 10%, ενώ για μικρότερη διάρκεια ασφάλισης η μείωση υπολογίζεται αναλογικά.

5. Ποια είναι η βασική ενέργεια που πρέπει να κάνουν άμεσα οι ιδιοκτήτες;

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

6. Τι πρέπει να ελέγξουν πριν υποβάλουν την αίτηση;

Πριν την οριστικοποίηση, είναι κρίσιμο να ελέγξουν ότι η κατοικία εμφανίζεται σωστά στο Ε9 και ότι έχει αντιστοιχιστεί με το σωστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αν το ακίνητο δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, δεν μπορεί να χορηγηθεί η έκπτωση.

7. Τι ισχύει σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας;

Όταν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ο λήπτης της ασφάλισης πρέπει να δηλώσει τους ΑΦΜ των υπολοίπων συνιδιοκτητών στην πλατφόρμα. Στη συνέχεια, κάθε συνιδιοκτήτης θα πρέπει να επιβεβαιώσει και να συσχετίσει το ασφαλιστήριο με τη δική του κατοικία.

8. Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν διορθώσεις ή αλλαγές;

Η αίτηση μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, δηλαδή μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες και πάντως έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα είναι δυνατή η «κλειδώσει» της έκπτωσης για τον εφετινό ΕΝΦΙΑ.