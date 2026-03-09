Οι ελληνικές αρχές εντόπισαν μη δηλωμένο αλλεργιογόνο σε πίκλες τουρκικής προέλευσης.

Συναγερμό σήμαναν οι ελληνικές αρχές ασφάλειας τροφίμων στο ευρωπαϊκό σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τρόφιμα RASFF, μετά τον εντοπισμό μη δηλωμένου αλλεργιογόνου σε τουρσιά προέλευσης Τουρκίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η ειδοποίηση καταχωρήθηκε στις 6 Μαρτίου από την Ελλάδα και αφορά μείγμα τουρσιών (mixed pickles). Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το προϊόν περιείχε διοξείδιο του θείου το οποίο αποτελεί αλλεργιογόνο, χωρίς όμως να αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας. Η ουσία αυτή χρησιμοποιείται συχνά ως συντηρητικό σε τρόφιμα, ωστόσο η παρουσία της πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται στη συσκευασία, καθώς μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα.

Η εκτίμηση κινδύνου χαρακτηρίστηκε σοβαρή Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθενειών ή συμπτωμάτων και δεν υπάρχουν στοιχεία για επηρεαζόμενα άτομα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι ελληνικές αρχές προχώρησαν σε ανασήμανση του προϊόντος. Η ενέργεια αυτή σημαίνει ότι το προϊόν μπορεί να συνεχίσει να διακινείται στην αγορά με διορθωμένη επισήμανση, ώστε να αναγράφεται το αλλεργιογόνο συστατικό.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τα άτομα που έχουν ευαισθησία ή αλλεργία στα θειώδη θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τις ετικέτες των τροφίμων, καθώς το διοξείδιο του θείου χρησιμοποιείται συχνά σε αποξηραμένα φρούτα, τουρσιά, κρασί και άλλα προϊόντα συντήρησης Η σωστή αναγραφή των αλλεργιογόνων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των καταναλωτών.