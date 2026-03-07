Οι χαμηλοί τόνοι και τι διαμηνύει η Άγκυρα.

Η Άγκυρα είχε ένα πρώτο ξέσπασμα για την ηχηρή στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο μετά την συνέντευξη του Ν. Δένδια και τα καρφιά που πέταξε σχετικά με τις κατοχικές δυνάμεις στην Κύπρο.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, έσπευσε να υποβαθμίσει την αντίδραση της Τουρκίας χαρακτηρίζοντας την «αναμενόμενη». Αυτά δημόσια. Διότι στο παρασκήνιο η Τουρκία φέρεται να διαμηνύει ότι η εγκράτεια που δείχνει στα ντεσιμπέλ της προκλητικότητας της- λόγω πολέμου- έχει όριο... Εκεί που αρχίζει η πίεση από την δική της αντιπολίτευση...

E.Σ.