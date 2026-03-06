Στην εκδήλωση του ΓΕΕΘΑ για την Ημέρα της Γυναίκας ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έδωσε το παρών στην εκδήλωση του ΓΕΕΘΑ για την Ημέρα της Γυναίκας. Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν 12 γυναίκες από το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, για την προσφορά τους στις ένοπλες δυνάμεις.

«Σήμερα, τιμούμε την γυναίκα ως μητέρα, σύζυγο και εργαζόμενη, καθώς και την ανεκτίμητη προσφορά και τη συμβολή της στην επιστήμη, στον πολιτισμό, στην οικονομία, στην οικογένεια και στην κοινωνία γενικότερα», επεσήμανε στην ομιλία του ο Νίκος Δένδιας.

«Δεν νομίζω ότι περιμένατε εμένα για να τονίσω πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις, σε ένα ανδροκεντρικό περιβάλλον, είτε ως στρατιωτικό, είτε ως πολιτικό προσωπικό, ενισχύοντας το ομαδικό πνεύμα, την εμπιστοσύνη, την αποφασιστικότητα, αποδεικνύοντας την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν την αποτελεσματική επικοινωνία για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων. Η κάθε μία με το μοναδικό της τρόπο επιβεβαιώνει τον επαγγελματισμό της, την αξία και το αίσθημα καθήκοντος, χωρίς να υπολείπεται έναντι των αντρών στελεχών», επεσήμανε ο υπουργός.

Πλέον, συνέχισε, συναντάμε γυναίκες και σε καίριες θέσεις «με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις και κινδύνους, όπως αλεξιπτωτίστριες, καταδρομείς, πληρώματα των αρμάτων μάχης, στα πολεμικά μας πλοία, στα πιλοτήρια των ελικοπτέρων και των μαχητικών αεροσκαφών. Επίσης, υπάρχουν γυναίκες μόνιμες πολιτικοί υπάλληλοι, οι οποίες κατέχουν σοβαρές θέσεις ευθύνης επιπέδου διεύθυνσης, υποδιεύθυνσης και τμήματος. Όσο γι' αυτό, έχω γνώση από πρώτο χέρι. Αξίζει να σημειωθεί, λοιπόν, ότι επί του πεδίου, γυναίκες και άνδρες συνεργάζονται με σεβασμό υπηρετώντας έναν κοινό σκοπό, με αίσθημα ευθύνης, πειθαρχίας και αφοσίωσης απέναντι στην πατρίδα, καθώς οι προκλήσεις είναι πολλές», συνέχισε.

Στην τοποθέτησή του, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στο στεγαστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων, σημειώνοντας ότι προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος. «Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε στα νησιά 459 κατοικίες. Συν αυτές που χτίζουμε στη Θράκη. Αυτά είναι μέχρι το τέλος του '26. Το συνολικό πρόγραμμα είναι άνω των 10.000 καινούριων κατοικιών, άνω των 7.000 κατοικιών οι οποίες θα εκσυγχρονιστούν», είπε σχετικά.

Επίσης, επεσήμανε ότι θα λειτουργήσουν δύο μαιευτικές κλινικές, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. «Δεν είχαμε μία μαιευτική κλινική για να μπορέσουμε έμπρακτα να στηρίξουμε την γυναίκα - μέλος της στρατιωτικής οικογένειας, συν τη γυναίκα της στρατιωτικής οικογένειας, στη μεγάλη προσπάθεια, την ιερή προσπάθεια για τη χώρα, να κάνει παιδιά. Εάν συνεχίσουμε με αυτή την πληθυσμιακή καμπύλη, ο Ελληνισμός έχει ένα τεράστιο πρόβλημα», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ