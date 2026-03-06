Πέφτει η θερμοκρασία και έρχονται δυνατοί βοριάδες.

Οι βροχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλεαρχο Μαρουσάκη, θα είναι πολύ λίγες, η θερμοκρασία λίγο πιο πάνω από τα θερμοκρασιακά επίπεδα, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή και θα πέσει λίγο Δευτέρα και Τρίτη. Από εκεί και μετά φαίνεται να διατηρείται ο ήπιος καιρός, χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Σήμερα, κάποια φαινόμενα, θα συναντήσουμε προς την πλευρά του Αιγαίου και μέχρι και νωρίς το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με τη συννεφιά, θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και νότια τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι έως και 6 μποφόρ. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν από το βράδυ και ιδιαίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα φυσάει αρκετά, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου καθώς θα φθάσουμε ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία ξεκινάει από χαμηλά επίπεδα και στη συνέχεια το μεσημέρι θα προσεγγίσει ακόμα και τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, σήμερα, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Ηλιοφάνεια με τοπικές συννεφιές και βοριά μέτριων εντάσεων και η θερμοκρασία κοντά στους 16 με 17 βαθμούς αργά το μεσημέρι

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη Θεσσαλονίκη, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές προς τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα φθάσει έως και 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από αύριο μέχρι και την Τρίτη, αναμένουμε να δημιουργηθεί μεγάλη διαφορά πίεσης μέσα στο Αιγαίο, η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι βοριάδες και να φθάνουν ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης, ιδιαίτερα προς το εσωτερικό των Κυκλάδων, τα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης αλλά και προς το Καρπάθιο.

Αυτός ο βοριάς θα περάσει πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις, προς την πλευρά της Χαλκιδικής, των Σποράδων, της νότιας Θεσσαλίας, της Εύβοιας και της Αττικοβοιωτίας, της βόρειας Κρήτης.

Αυτές οι συννεφιές, ενδέχεται στο πέρασμά τους να αφήνουν λίγες τοπικές ασθενείς βροχές.

Η θερμοκρασία στα ανατολικά θα είμαστε κοντά στους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου ενώ στα ανατολικά θα αγγίζουμε τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τη χώρα μας χωρισμένη σε δύο τμήματα. Πιο φθινοπωρινό το σκηνικό προς την πλευρά του Αιγαίου και σαφώς επιμένει ο ανοιξιάτικος καιρός λίγο πιο δυτικά, με υψηλές θερμοκρασίες και υψηλά επίπεδα ηλιοφάνειας.

Γενικά ένα ήπιο Σαββατοκύριακο ανοίγεται μπροστά μας, προσοχή όμως τους βοριάδες στα πελάγη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvgcg6oujkx?integrationId=40599y14juihe6ly}