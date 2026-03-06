Η τιμή spot του χρυσού διαμορφώνεται στα 5.128,39 δολάρια ανά ουγγιά γύρω στις 05:06 GMT, ανακάμπτοντας από πτώση άνω του 1% που σημειώνει στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η τιμή του χρυσού καταγράφει άνοδο περίπου 1% την Παρασκευή, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενισχύει τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια. Οι επενδυτές στρέφονται στο πολύτιμο μέταλλο εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και έντασης στην περιοχή.

Η τιμή spot του χρυσού διαμορφώνεται στα 5.128,39 δολάρια ανά ουγγιά γύρω στις 05:06 GMT, ανακάμπτοντας από πτώση άνω του 1% που σημειώνει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Παρά την άνοδο της ημέρας, το πολύτιμο μέταλλο εμφανίζει απώλειες περίπου 3% σε εβδομαδιαία βάση και οδεύει προς τερματισμό ενός ανοδικού σερί τεσσάρων εβδομάδων. Οι πιέσεις συνδέονται με τη μείωση των προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων και την άνοδο των τιμών ενέργειας, που ενισχύουν τις ανησυχίες για πληθωρισμό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδοση τον Απρίλιο ενισχύονται κατά 1,2% και διαμορφώνονται στα 5.137,50 δολάρια.

Την ίδια ώρα, το δολάριο υποχωρεί, γεγονός που καθιστά τον χρυσό –ο οποίος αποτιμάται στο αμερικανικό νόμισμα– φθηνότερο για επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα, στηρίζοντας έτσι τη ζήτηση.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δεν υποχωρούν και υπάρχει πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης. Όπως επισημαίνει, πρόσφατη συνέντευξη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, στην οποία δηλώνεται ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι έτοιμες για ενδεχόμενη χερσαία εισβολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ, ενισχύει την ανοδική τάση του χρυσού.

Την έκτη ημέρα των συγκρούσεων, το Ιράν εξαπολύει σειρά επιθέσεων κατά του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ. Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δηλώνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκή αποθέματα πυρομαχικών ώστε να συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς επ’ αόριστον.

Η στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, που ξεκινά το Σάββατο, πλήττει στόχους σε όλη τη χώρα και προκαλεί αντίποινα από την Τεχεράνη.

Ο χρυσός, που παραδοσιακά θεωρείται ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο σε περιόδους κρίσης, σημειώνει άνοδο περίπου 18% από την αρχή του έτους, καταγράφοντας διαδοχικά ιστορικά υψηλά λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές του χρυσού παραμένουν ευμετάβλητες στο άμεσο διάστημα. Βασικό επίπεδο στήριξης εντοπίζεται στα 5.040 δολάρια και αντίσταση στα 5.280 δολάρια, ενώ ενδεχόμενη διάσπαση του επιπέδου αντίστασης θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές έως και τα 5.448 δολάρια.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας παραμένουν αμετάβλητες την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι απολύσεις μειώνονται σημαντικά τον Φεβρουάριο. Οι επενδυτές αναμένουν πλέον την ανακοίνωση της έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ για τον Φεβρουάριο, που δημοσιεύεται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Στις υπόλοιπες αγορές πολύτιμων μετάλλων, η τιμή spot του αργύρου ενισχύεται κατά 2,6% στα 84,26 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα καταγράφει άνοδο σχεδόν 1,6% στα 2.154,60 δολάρια, ενώ το παλλάδιο αυξάνεται κατά 2,2% στα 1.665,21 δολάρια.