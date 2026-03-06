Η Κύπρος έτοιμη να υποβάλει αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ - Τραμπ: «Χάσιμο χρόνου η χερσαία επιχείρηση στο Ιράν»

Με αμείωτη ένταση μπήκαμε στην 7η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τεχεράνη και Βηρυτός φλέγονται εν μέσ βομβαρδισμών από το Ισραήλ τα ξημερώματα της Παρασκευής. To Ιράν με drones και πυραύλους σε Αμπού Ντάμπι, Ντουμπάι, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Τελ Αβίβ.
Όλα τα βλέμματα είναι παράλληλα στραμμένα στα Στενά του Ορμούζ, με την Κίνα να διαπραγματεύεται με το Ιράν την ασφαλή διέλευση των πλοίων της.
Τα ξημερώματα της Παρασκευής το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη στοχεύοντας «υποδομές του καθεστώτος» στην ιρανική πρωτεύουσα.
Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ είπε χθες ότι ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα φάση, τονίζοντας ότι το Ισραήλ επιδιώκει να επιτύχει τη «διάλυση του καθεστώτος» του Ιράν και των στρατιωτικών δυνατοτήτων του στη «νέα φάση».
Στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε να «εμπλακεί» προσωπικά στην επιλογή του διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στην επιδρομή με δεκάδες βόμβες τις πρώτες ώρες του πολέμου, κρίνοντας πως αυτός δεν μπορεί να είναι ο γιος του.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο και τόνισε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι δεν επιδιώκει ούτε «κατάπαυση του πυρός», ούτε «διαπραγματεύσεις».
Την έβδομη ημέρα του πολέμου, το Ιράν διατηρεί δυνατότητες επίθεσης. Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αποκρούστηκαν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αεροπορικών βάσεων, ενώ στο Μπαχρέιν χτυπήθηκαν δυο πολυκατοικίες και ξενοδοχείο.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ. Στη μεγαλούπολη ακούστηκαν χθες βράδυ εκρήξεις. Οι αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα.
Ενώ το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού και ρουκέτες στοχοποιώντας θέσεις του στρατού του Ισραήλ κοντά στα σύνορα των δυο χωρών.
Ο ισραηλινός στρατός διατάχτηκε να προελάσει σε μεγαλύτερο βάθος στον νότιο Λίβανο και να επεκτείνει τον έλεγχό του στα σύνορα, σύμφωνα με τον Εγιάλ Ζαμίρ.
Η Eithad ανακοίνωσε περιορισμένη επανέναρξη πτήσεων από σήμερα09:14:29
{https://x.com/etihad/status/2029805771077341452}
IDF: Το Ισραήλ πραγματοποιεί «εκτεταμένα» πλήγματα στη Βηρυτό εναντίον της Χεζμπολάχ09:01:45
Το Ισραήλ πραγματοποίησε «εκτεταμένα πλήγματα» κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Βηρυτό, στοχεύοντας σε θέσεις της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσαν σήμερα οι IDF. Ο ισραηλινός στρατός στόχευσε «κέντρα διοίκησης και πολυώροφα κτίρια στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, καθώς και μια εγκατάσταση - απηθήκη drones της Χεζμπολάχ προοριζόμενα για επιθέσεις στο Ισραήλ».
Αναφέρουν επίσης ότι πραγματοποίησαν συνολικά 26 αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό.
{https://x.com/idfonline/status/2029799831024119963}
Ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών θέτει η Άγκυρα08:58:32
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvhlzf42x09?integrationId=40599y14juihe6ly}
Επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών08:57:59
Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Πέμπτη 5 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους.
Συγκεκριμένα:
- 91 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι, με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.
- 101 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Ντουμπάι, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.
- 10 Έλληνες πολίτες έφθασαν οδικώς από την Ιερουσαλήμ στη διάβαση της πόλης Τάμπα της Αιγύπτου, συνοδεία του Γενικού Προξένου στα Ιεροσόλυμα.
Επιπλέον, 113 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με πτήση της Air Arabia.
Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/
WSJ: Τα ΗΑΕ εξετάζουν πάγωμα ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ως αντίποινα08:55:49
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο να παγώσουν περιουσιακά στοιχεία του Ιράν αξίας δισεκατομμύριων δολαρίων, σύμφωνα με την Wall Street Journal.
Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την αναφορά.
Πριν και μετά: Η ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ08:53:17
Τα στιγμιότυπα από έναν κινούμενο χάρτη του Reuters, βασισμένα σε δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από την πλατφόρμα MarineTraffic, δείχνουν πώς η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ σχεδόν σταμάτησε μετά τις αεροπορικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στο Ιράν το Σάββατο.
Το στενό αποτελεί ζωτική αρτηρία για περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και LNG, και τα δεδομένα ναυτιλίας δείχνουν ότι εκατοντάδες πλοία παραμένουν εκτός του Ορμούζ, αδυνατώντας να φτάσουν στα λιμάνια.
Τουλάχιστον 200 πλοία, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενόπλοιων πετρελαίου και LNG καθώς και φορτηγών πλοίων, παρέμεναν αγκυροβολημένα κοντά σε μεγάλους παραγωγούς του Κόλπου όπως το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters βασισμένες σε δεδομένα της MarineTraffic.
Τουλάχιστον οκτώ πλοία έχουν δεχθεί πλήγματα στην περιοχή από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν.
Αραβικά μέσα: Εκτέλεσαν τον διοικητή της δύναμης Quds, Ισμαήλ Καανί08:47:34
Αραβικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το NEXTA, αναφέρουν ότι σκοτώθηκε ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, διοικητής της δύναμης Quds, Ισμαήλ Καανί, Ισμαήλ Καανί, για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ.
«Η The National, επικαλούμενη ανεπιβεβαίωτες πηγές, ισχυρίζεται ότι ο Καάνι κατηγορήθηκε για κατασκοπεία και εκτελέστηκε».
Ο Καανί, επέζησε από πολυάριθμες απόπειρες δολοφονίας και ήταν με τον Αλί Χαμανεΐ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών ΗΠΑ-Ισραήλ, ωστόσο κατάφερε να επιβιώσει.
Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεσή του.
{https://x.com/nexta_tv/status/2029776737437896929}
Τραμπ προς Φρουρούς της Επανάστασης: Παραδοθείτε αλλιώς θα πεθάνετε08:38:47
Ο Τραμπ προειδοποίησε τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν να παραδοθούν, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν «βέβαιο θάνατο».
Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο με την ποδοσφαιρική ομάδα Inter Miami.
Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι η Τεχεράνη επικοινωνεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνάψει συμφωνία, εν μέσω αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.
«Μας τηλεφωνούν και λένε "πώς μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία;". Τους είπα ότι έρχεστε λίγο αργά», δήλωσε.
{https://www.youtube.com/watch?v=wqXgEZqMqoM}
Ιρακινή ένοπλη ομάδα αναλαμβάνει την ευθύνη για επίθεση με drone στην Ιορδανία08:29:08
Η ιρακινή ένοπλη ομάδα Saraya Awliya al-Dam ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση με drone εναντίον ενός «ζωτικής σημασίας» στόχου στην Ιορδανία.
Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε νωρίτερα σήμερα στο κανάλι της ομάδας στο Telegram, η οργάνωση δήλωσε ότι το πλήγμα ήταν απάντηση στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
«Αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Tραμπ για τις τιμές της βενζίνης08:27:48
O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στo Reuters ότι δεν ανησυχεί για την αύξηση των τιμών της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το Ιράν, τονίζοντας ότι προτεραιότητά του είναι η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ.
«Δεν έχω καμία ανησυχία γι’ αυτό», είπε σχετικά με τις υψηλότερες τιμές στα πρατήρια.
«Θα πέσουν πολύ γρήγορα όταν τελειώσει αυτό. Και αν ανέβουν, ας ανέβουν - αυτό (που συμβαίνει) είναι πολύ πιο σημαντικό από το να αυξηθεί λίγο η τιμή της βενζίνης».
Οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 16% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος το Σάββατο, καθώς η εξάπλωση της σύγκρουσης έχει διαταράξει τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.
Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά 27 σεντς από την περασμένη εβδομάδα και έφτασε τα 3,25 δολάρια ανά γαλόνι
Ο Τραμπ δήλωσε ότι το κόστος «δεν έχει αυξηθεί πολύ».
Η τοποθέτηση αυτή αποτελεί αλλαγή ρητορικής για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε επισημάνει τη μείωση των τιμών της βενζίνης στην ομιλία του για την State of the Union τον περασμένο μήνα.
Η αύξηση των τιμών της βενζίνης θα μπορούσε να βλάψει τους Ρεπουμπλικανούς συμμάχους του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Πανικός τη νύχτα στη Βηρυτό: Εκτοπισμένοι κάτοικοι κοιμήθηκαν στους δρόμους (Εικόνες)08:13:41
Χθες βράδυ επικράτησε πανικός στη Βηρυτό, έπειτα από άνευ προηγουμένου διαταγή του Ισραήλ να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι νότιας συνοικίας της πρωτεύουσας, που θεωρείται οχυρό της Χεζμπολάχ. Σχηματίστηκαν σχεδόν αμέσως τεράστιες ουρές αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με το λιβανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, διεξήχθησαν νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε έξι κοινότητες στον νότο, σε χωριό στην Μπααλμπέκ (ανατολικά) και στη νότια συνοικία της Βηρυτού.
Εκτοπισμένοι κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους...
Φωτογραφίες: ΑP
Ισραήλ: Νέο κύμα βομβαρδισμών στην Τεχεράνη, «νέα φάση» του πολέμου08:05:45
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι άρχισε να διεξάγει αεροπορικά πλήγματα «ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη, στοχοποιώντας «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», στο πλαίσιο αυτής που παρουσιάζει ως «νέα φάση» του πολέμου εναντίον του Ιράν.
Ιρανικά ΜΜΕ, ανάμεσά τους η κρατική τηλεόραση IRIB, έκαναν λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για σειρές εκρήξεων σε διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας, ιδίως στο ανατολικό και στο δυτικό της τμήμα.
Παράλληλα, σύμφωνα με το λιβανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, διεξήχθησαν νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε έξι κοινότητες στον νότο, σε χωριό στην Μπααλμπέκ (ανατολικά) και στη νότια συνοικία της Βηρυτού.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvd9h7fffcx?integrationId=40599y14juihe6ly}
Σαουδική Αραβία: Τρία drones αναχαιτίσθηκαν ανατολικά του Ριάντ08:02:38
Η Σαουδική Αραβία κατέστρεψε σήμερα τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ, ανακοινώθηκε από το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει για έβδομη διαδοχική ημέρα τις επιθέσεις του στον Κόλπο σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία εναντίον του.
«Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στο ανατολικό τμήμα της περιφέρειας του Ριάντ», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας. Νωρίτερα σήμερα οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, κοντά στο Ριάντ, όπου είναι ανεπτγμένοι αμερικανοί στρατιωτικοί.
Τραμπ: Χάσιμο χρόνου η ανάπτυξη χερσαίων μονάδων των ΗΠΑ στο Ιράν07:56:05
Η ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων των ΗΠΑ στο Ιράν δεν θα ήταν παρά «χάσιμο χρόνου», έκρινε χθες βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο NBC News, κρίνοντας πως θα ήταν περιττή.
«Αυτό είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν χάσει τα πάντα. Έχασαν το ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα μπορούσαν να χάσουν», είπε.
Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί ότι τυχόν αμερικανική χερσαία επιχείρηση στο ιρανικό έδαφος θα απέβαινε σε «καταστροφή» για την Ουάσιγκτον, ο κ. Τραμπ αντέταξε πως πρόκειται για «άχρηστο σχόλιο».
Νωρίτερα, ο κ. Αραγτσί είπε - επίσης στο NBC News - ότι η Τεχεράνη έχει προετοιμαστεί «για κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και για απόβαση».
«Τους περιμένουμε (σ.σ. τους εχθρούς). Είμαστε βέβαιοι πως θα μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε και ότι θα πρόκειται για καταστροφή γι’ αυτούς», τόνισε ο ιρανός ΥΠΕΞ.
Χριστοδουλίδης: Θα υποβάλλουμε αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ07:53:52
Η Κύπρος θα υποβάλλει αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ, όταν το επιτρέψουν οι πολιτικές συνθήκες, ανέφερε χθες ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά.
«Αν ήταν εφικτό ακόμη και αύριο», θα υπέβαλε το αίτημα, όπως είπε.
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε ενδεικτικά ότι «δεν μπορεί να γίνει αυτήν τη στιγμή, γιατί οι πολιτικές συνθήκες δεν είναι εκεί, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωστή θέση της Τουρκίας».
Ωστόσο υπογράμμισε ότι την ίδια στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρεί «σε όλη τη σχετική προεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο, σε επιχειρησιακό επίπεδο, σε διοικητικό επίπεδο, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν, ναι, να υποβάλουμε σχετική αίτηση για ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgv5sprdxzg9?integrationId=40599y14juihe6ly}
Σχεδόν 200 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από το Σαββατοκύριακο07:45:47
Σύμφωνα με την UNICEF, σχεδόν 200 παιδιά έχουν σκοτωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή από το Σαββατοκύριακο, μετά την κλιμάκωση των στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Τουλάχιστον 181 έχουν σκοτωθεί στο Ιράν, επτά στο Λίβανο, τρία στο Ισραήλ και ένα στο Κουβέιτ, σύμφωνα με την UNICEF.
Αναχαιτίστηκαν drones στο Ριάντ07:34:39
Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρία drones ανατολικά της περιοχής του Ριάντ.
Ο πόλεμος μπαίνει σε «επόμενη φάση» σύμφωνα με ισραηλινό στρατηγό07:23:42
Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού προειδοποίησε ότι η αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία κατά του Ιράν προχωρά στην «επόμενη φάση» και θα «αποσυναρμολογήσει περαιτέρω το καθεστώς και τις στρατιωτικές του δυνατότητες».
«Έχουμε επιπλέον εκπλήξεις μπροστά μας, τις οποίες δεν σκοπεύω να αποκαλύψω», δήλωσε ο υποστράτηγος Eyal Zamir σε τηλεοπτική δήλωση.
Ο Zamir εξέδωσε τη δήλωση καθώς στις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής αναφέρθηκαν νέες επιθέσεις στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη.
Εκρήξεις στη μαρίνα του Άμπου Ντάμπι07:12:57
{https://x.com/Existenzse/status/2029593437641613556}
Βίντεο από την επίθεση του Ιράν στο Μπαχρέιν06:47:11
{https://x.com/anadoluajansi/status/2029615714147987711}
-
Τραμπ: «Το Ιράν έχει χάσει τα πάντα, είναι χάσιμο χρόνου μία εισβολή»06:45:36
Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τους ιρανικούς ισχυρισμούς ότι το Ιράν είναι έτοιμο για χερσαία εισβολή από αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις.
«Είναι χάσιμο χρόνου», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο NBC News. «Έχουν χάσει τα πάντα. Έχουν χάσει το Ναυτικό τους. Έχουν χάσει ό,τι μπορούσαν να χάσουν.»
Απαντούσε στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος είπε στο αμερικανικό δίκτυο την Πέμπτη ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν «μεγάλη καταστροφή» για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. «Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε», δήλωσε ο Αραγτσί.
Η Κίνα και το Ιράν σε συνομιλίες για διέλευση πλοίων απ' τα στενά του Ορμούζ06:41:40
Η Κίνα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν για να επιτρέψει σε πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Κατάρ να διέρχονται με ασφάλεια από το στενό του Ορμούζ, ανέφερε το Reuters την Πέμπτη, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.
Το Μπαχρέιν λέει ότι δυο πολυκατοικίες και ξενοδοχείο χτυπήθηκαν σε επιδρομή του Ιράν06:21:37
Αεροπορική επιδρομή του Ιράν έπληξε ξενοδοχείο και δυο πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Εσωτερικών του βασιλείου.
«Η ιρανική επίθεση στοχοποίησε ξενοδοχείο και δυο πολυκατοικίες στην Μανάμα. Δεν υπήρξε απώλεια ζωής», ανέφερε η πηγή μέσω X, αυτή διορθώνοντας προηγούμενη ενημέρωση και διευκρινίζοντας ότι κατασβέστηκε πυρκαγιά στο ένα από τα ακίνητα.
Νωρίτερα, είχε αναφέρει ότι χτυπήθηκαν δυο ξενοδοχεία και πολυκατοικία στην πόλη με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, πάντως όχι θύματα.
Λίγο νωρίτερα, οι αρχές του βασιλείου του Κόλπου είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν σε αεροπορική βάση.
Χθες Πέμπτη οι αρχές της νησιωτικής χώρας είχαν αναφέρει ότι ιρανικό πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο μεγαλύτερο κρατικό διυλιστήριο πετρελαίου και κατόπιν ότι τέθηκε υπό έλεγχο
Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ06:20:26
Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για βομβαρδισμούς του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα ως αυτό το στάδιο.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τις κοινότητες Σρίφα, Αΐτα Αλσάαμπ, Τουλίν, Αλσαουάνα και Ματζντάλ Σελμ.
Βομβαρδίστηκε επίσης νωρίς σήμερα το χωριό Ντουρς, στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ (ανατολικά), σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Η Χεζμπολά του Λιβάνου ανακοινώνει ότι εκτόξευσε ρουκέτες κι άνοιξε πυρ με πυροβολικό εναντίον του Ισραήλ06:19:42
Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού και ρουκέτες στοχοποιώντας θέσεις του στρατού του Ισραήλ κοντά στα σύνορα των δυο χωρών.
«Σε ανταπόδοση για την ισραηλινή εγκληματική επίθεση που έπληξε δεκάδες πόλεις και χωριά στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της νότιας συνοικίας της Βηρυτού, οι μαχητές της ισλαμικής αντίστασης εξαπέλυσαν επίθεση (...) με ομοβροντίες ρουκετών και πυρά πυροβολικού», ανέφερε η Χεζμπολά σε ανακοινωθέν της.
Την ώρα που εξαπολύθηκε η επίθεση, περί τις 02:10 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε κοινότητες του βόρειου τμήματος του Ισραήλ που απειλούνταν. Οι ισραηλινές αρχές πάντως δεν έχουν κάνει λόγο ούτε για θύματα, ούτε για υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο.
Εκρήξεις στην Τεχεράνη06:18:46
{https://x.com/Litest/status/2029772662029848764}
Νέα επίθεση κατά του Κατάρ06:18:01
{https://x.com/IrnaEnglish/status/2029757403571351841}
