Η Κύπρος έτοιμη να υποβάλει αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ - Τραμπ: «Χάσιμο χρόνου η χερσαία επιχείρηση στο Ιράν»

Τα ξημερώματα της Παρασκευής το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη. Το Ιράν χτυπάει Αμπού Ντάμπι, Ντουμπάι, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Τελ Αβίβ.

Με αμείωτη ένταση μπήκαμε στην 7η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τεχεράνη και Βηρυτός φλέγονται εν μέσ βομβαρδισμών από το Ισραήλ τα ξημερώματα της Παρασκευής. To Ιράν με drones και πυραύλους σε Αμπού Ντάμπι, Ντουμπάι, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Τελ Αβίβ.

Όλα τα βλέμματα είναι παράλληλα στραμμένα στα Στενά του Ορμούζ, με την Κίνα να διαπραγματεύεται με το Ιράν την ασφαλή διέλευση των πλοίων της.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη στοχεύοντας «υποδομές του καθεστώτος» στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ είπε χθες ότι ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα φάση, τονίζοντας ότι το Ισραήλ επιδιώκει να επιτύχει τη «διάλυση του καθεστώτος» του Ιράν και των στρατιωτικών δυνατοτήτων του στη «νέα φάση».

Στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε να «εμπλακεί» προσωπικά στην επιλογή του διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στην επιδρομή με δεκάδες βόμβες τις πρώτες ώρες του πολέμου, κρίνοντας πως αυτός δεν μπορεί να είναι ο γιος του.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο και τόνισε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι δεν επιδιώκει ούτε «κατάπαυση του πυρός», ούτε «διαπραγματεύσεις».

Την έβδομη ημέρα του πολέμου, το Ιράν διατηρεί δυνατότητες επίθεσης. Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αποκρούστηκαν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αεροπορικών βάσεων, ενώ στο Μπαχρέιν χτυπήθηκαν δυο πολυκατοικίες και ξενοδοχείο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ. Στη μεγαλούπολη ακούστηκαν χθες βράδυ εκρήξεις. Οι αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα.

Ενώ το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού και ρουκέτες στοχοποιώντας θέσεις του στρατού του Ισραήλ κοντά στα σύνορα των δυο χωρών.

Ο ισραηλινός στρατός διατάχτηκε να προελάσει σε μεγαλύτερο βάθος στον νότιο Λίβανο και να επεκτείνει τον έλεγχό του στα σύνορα, σύμφωνα με τον Εγιάλ Ζαμίρ.

