Εκτίμηση ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι- Φόβοι για μεγάλο προσφυγικό κύμα- Τυχόν τρομοκρατικές ενέργειες δεν μπορεί να πετύχουν συμβιβασμό.

Τι πιστεύουν ανώτερες πηγές της Αθήνας για τον πόλεμο στο Ιράν;

Σύμφωνα με πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας»:

-Ο πόλεμος θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιθανόν και πάνω από τέσσερις με πέντε εβδομάδες που έχει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

-Το Ιράν δεν έχει ελπίδες να γυρίσει στο πεδίο την κατάσταση καθώς ΗΠΑ και Ισραήλ υπερτερούν σημαντικά.

-Η Τεχεράνη μπορεί να προχωρήσει σε τρομοκρατικές ενέργειες σε διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ενέργειες αυτές θα φέρουν πιθανόν πολιτικό κόστος στις κυβερνήσεις των χωρών που θα συμβούν (εάν συμβούν) όμως δεν πρόκειται να παράγουν ως αποτέλεσμα την ειρήνευση με το καθεστώς της Τεχεράνης.

-Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενεργοποιήσουν και θα θέσουν σε ένοπλο αγώνα εναντίον της Τεχεράνης τους Κούρδους και τους Αζέρους ώστε κατά το δυνατόν να μην εμπλακούν σε χερσαίες εμπλοκές αμερικανικές δυνάμεις. Μια τέτοια εξέλιξη θα δυσκολέψει περισσότερο ακόμα την Τουρκία καθώς η Άγκυρα δεν θέλει τη δημιουργία κουρδικού κράτους στην περιοχή. Σημειωτέο ότι Κούρδοι και Αζέροι μπορεί να φτάνουν και σε 20.000.000.

-Αν το καθεστώς της Τεχεράνης δεν προχωρήσει άμεσα σε εκεχειρία, προφανώς με πολύ ιδιαίτερα δυσμενείς γι΄ αυτό όρους, το Ιράν θα ακρωτηριαστεί.

-Οι χερσαίες συγκρούσεις στη συγκεκριμένη περιοχή θα δημιουργήσουν μεγάλο προσφυγικό-μεταναστευτικό κύμα, το οποίο θα αναβαθμίσει το ρόλο της Τουρκίας καθώς η γειτονική μας χώρα είναι αναγκαία για την κατά την δυνατόν ανάσχεσή του.

-Η Κύπρος κινδυνεύει σοβαρά να δεχθεί επίθεση.

-Η βάση της Σούδας αποτελεί όντως στόχο οι πιθανότητες όμως να δεχθεί επίθεση είναι περιορισμένες.