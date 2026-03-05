Ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε την απόλυτη στήριξη της Ισπανίας στους χιλιάδες εκτοπισμένους του Λιβάνου.

Ο Πέδρο Σάντσεθ ήταν ξεκάθαρος για τον δρόμο που θα ακολουθήσει η Ισπανία στον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν: «Όχι στον πόλεμο».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός τόνισε τη στήριξή του στον λαό του Λιβάνου και επέκρινε την ισραηλινή κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

«Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέπ Αούν, για τη σοβαρή κατάσταση στη Βηρυτό και την υπόλοιπη χώρα» έγραψε ο Σάντσεθ στο Χ.

«Οι κάτοικοι του Λιβάνου μπορούν να βασίζονται απόλυτα στην στήριξή μας και την ανθρωπιστική βοήθεια για τους χιλιάδες εκτοπισμένους. Αρκετά με την κλιμάκωση. Όχι πια άλλη καταστροφή. Όχι στον πόλεμο».

{https://x.com/sanchezcastejon/status/2029630942097100969}

