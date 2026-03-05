Νέες πληροφορίες από το Ιράν, το οποίο ισχυρίζεται ότι το χτύπησαν τελικά με δύο drones.

Από το μεσημέρι της Κυριακής κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln» χτυπήθηκε από πύραυλο του Ιράν, μια είδηση φυσικά που από την πρώτη στιγμή διαψεύστηκε από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, σήμερα Πέμπτη, το Ιράν έδωσε συνέχεια στο εμβληματικό πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ σημειώνοντας ότι επλήγη με δύο drones.

«Το αεροπλανοφόρο, που πλησίασε στα 340 χιλιόμετρα από τα θαλάσσια σύνορα του Ιράν, στη Θάλασσα του Ομάν, σε μια προσπάθεια να επιβλέπει τα Στενά του Ορμούζ, επλήγη από drones των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης», δήλωσε εκπρόσωπος του αρχηγείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim.

Το αεροπλανοφόρο «έφυγε γρήγορα», μαζί με τα αντιτορπιλικά του και τώρα βρίσκεται «χιλιάδες χιλιόμετρα» μακριά από την περιοχή, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

{https://x.com/Tasnimnews_EN/status/2029625865382892019}

Ωστόσο, την 1η Μαρτίου οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στον Κόλπο, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας από αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές.

«Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln χτυπήθηκε από τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, προειδοποιώντας ότι «η γη και η θάλασσα θα γίνονται ολοένα και περισσότερο το νεκροταφείο των τρομοκρατών επιτιθέμενων».

Τελικά επλήγη από drones, πυραύλους ή από την φουρτουνιασμένη θάλασσα...