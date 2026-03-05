O αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων στον Λίβανο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες να ξεπεράσει το ένα εκατομύριο.

Μαζικά αποχωρούν από τη Βηρυτό οι κάτοικοι του Λιβάνου μετά τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ. Το Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκκένωσης για όλους τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου, διατάσσοντάς τους να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Λιτάνι την Τετάρτη στον απόηχο του πολέμου στο Ιράν, που επεκτείνεται ραγδαία, στις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Την Πέμπτη, το Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκκένωσης για όλους τους κατοίκους του νότιου προαστίου της Βηρυτού, διατάσσοντάς τους να μετακινηθούν προς τον βόρειο Λίβανο και το όρος Λίβανος. Σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων αναμένεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στον Λίβανο χειροτερεύει καθώς μέρα με την ημέρα τα καταφύγια είναι υπερπλήρη και δεν υπάρχουν διαμερίσματα προς ενοικίαση. Σημειώνεται πως ο ίδιοι άνθρωποι εκτοπίστηκαν και το 2024 λόγω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Τονίζεται επίσης ότι η αναγκαστική εκτόπιση αποτελεί έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, βάσει του άρθρου 49 της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης.

