Ο Ρεζά Παχλαβί κάλεσε τους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας να παραδώσουν την εξουσία ειρηνικά.

Με δήλωσή του μέσω βίντεο στα social media ο έκπτωτος γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, επιμένει να διαθέτει εαυτόν εμμέσως για τη διαδοχή της ηγεσίας του Ιράν.

Ο εξόριστος πρίγκιπας του Ιράν Ρεζά Παχλαβί δήλωσε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διορισμού διαδόχου του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ θα στερείται νομιμότητας και θα αποτύχει. Στο βίντεο - τύπου διάγγελμα- προτρέπει τους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας να παραδώσουν την εξουσία ειρηνικά.

{https://x.com/IranIntl_En/status/2029558198399578599}

Ο Ρεζά Παχλαβί τον περασμένο Ιανουάριο είχε δεσμευτεί πως μετά την πτώση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν και την άνοδο του «ελεύθερου Ιράν», η χώρα θα αναγνωρίσει αμέσως το Ισραήλ, θα ομαλοποιήσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και θα τερματίσει το πυρηνικό πρόγραμμα.

Σε μία προσπάθεια αυτοπροβολής έστω και για τη μεταβατική εξουσία του Ιράν, μετά την πτώση του καθεστώτος και πριν την έναρξη του πολέμου, ο Παχλαβί είχε δεσμευτεί ακόμα και να επιδιώξει να διευρύνει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στις «Συμφωνίες του Κύρου» για να ενώσει το Ιράν, το Ισραήλ και τον ευρύτερο αραβικό κόσμο.

«Σε όλους τους φίλους μας σε όλο τον κόσμο, υπό τον ζυγό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το Ιράν ταυτίζεται στο μυαλό σας με την τρομοκρατία, τον εξτρεμισμό και τη φτώχεια. Το πραγματικό Ιράν είναι ένα διαφορετικό Ιράν. Ένα όμορφο, ειρηνικό και ακμάζον Ιράν» είχε πει σε βίντεο που είχε αναρτήσει.