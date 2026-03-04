Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Ο πόλεμος ξεφεύγει παίρνοντας επικίνδυνες διαστάσεις, πάνω από 1.000 άμαχοι νεκροί στο Ιράν

Όψη γενικευμένου πολέμου παίρνουν οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή.
Ισραήλ και ΗΠΑ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν και τον Λίβανο: επίθεση καταγράφεται σε ξενοδοχείο κοντά στη Βηρυτό, αλλά και στο κτίριο της Συνέλευσης των Ειδικών στην ιρανική πόλη Κομ, καθώς ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 800 και στις δύο χώρες.
Η Τεχεράνη συνεχίζει τις ανταποδοτικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή για τέταρτη νύχτα, με πλήγματα να αναφέρονται στην πρεσβεία της Ουάσινγκτον στο Ντουμπάι και σε λιμάνι στην πόλη Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την αναχαίτιση δυο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου, ενώ ένα κορίτσι μόλις 11 χρονών έχασε τη ζωή του στο Κουβέιτ από θραύσματα μετά την αναχαίτιση «αέριων στόχων».
Νέο ευρύ κύμα επιθέσεων στο Ιράν08:39:22
Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών δυτικά της πρωτεύουσας Τεχεράνης, καθώς ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξαπέλυσε αυτό που περιέγραψε ως ένα νέο «ευρύ κύμα» επιθέσεων κατά της χώρας.
Το Ισραήλ ανέφερε ότι τα πλήγματά του έπληξαν «κέντρα διοίκησης της Basij και της εσωτερικής ασφάλειας».
Μια φωτογραφία που επιβεβαίωνεται από το CNN δείχνει ένα μεγάλο σύννεφο σκοτεινού καπνού κοντά στην ιρανική πόλη Εσφαχάν.
Ο Τραμπ αποκαλύπτει το «χειρότερο σενάριο»08:28:25
«Υποθέτω ότι το χειρότερο σενάριο θα ήταν να το κάνουμε όλο αυτό και να αναλάβει κάποιος που είναι εξίσου κακός με τον προηγούμενο», παραδέχτηκε την Τρίτη ο αμερικανός πρόεδρος, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες που θέλουν την κυβέρνησή του να μην έχει κανένα σαφές σχέδιο για τον πόλεμο που ξεκίνησε.
Το τηλεφώνημα Τραμπ-Νετανιάχου που άλλαξε τη Μέση Ανατολή08:25:53
Την περασμένη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας μια πολύ καλή πληροφορία: ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του επρόκειτο να συναντηθούν σε μία τοποθεσία στην Τεχεράνη το πρωί του Σαββάτου.
Θα μπορούσαν να σκοτωθούν όλοι με ένα και μόνο αεροπορικό πλήγμα, είπε ο Νετανιάχου στον Τραμπ και την ομάδα του, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Axios.
Η τηλεφωνική κλήση της 23ης Φεβρουαρίου ήταν αυτή που οδήγησε στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν.
Περισσότεροι από 1.000 άμαχοι νεκροί στο Ιράν08:03:13
Η αμερικανική Human Rights Activists News Agency (HRANA) αναφέρει ότι 1.097 άμαχοι έχουν καταγραφεί ως νεκροί στο Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου.
Από αυτούς, οι 181 ήταν παιδιά κάτω των 10 ετών, αναφέρει η οργάνωση.
Ο αριθμός των τραυματισμένων αμάχων έχει φτάσει τους 5.402, συμπεριλαμβανομένων 100 παιδιών.
Η HRANA αναφέρει ακόμη ότι έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 104 επιθέσεις μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, εις βάρος στρατιωτικών βάσεων, ιατρικών κέντρων και κατοικημένων περιοχών.
Εκατοντάδες ακόμη αναφορές θανάτων εξετάζονται.
Το Ιράκ και το Κουβέιτ θα αναγκαστούν να σταματήσουν τις εξαγωγές αργού πετρελαίου07:53:25
Οι προμήθειες αργού πετρελαίου από το Ιράκ και το Κουβέιτ θα μπορούσαν να αρχίσουν να διακόπτονται μέσα σε λίγες ημέρες εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, μειώνοντας ενδεχομένως την παραγωγή κατά 3,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ανέφεραν αναλυτές της J.P. Morgan σε σημείωμά τους.
Το Ιράκ και το Κουβέιτ διαθέτουν περίπου τρεις και 14 ημέρες αντίστοιχα πριν αναγκαστούν να σταματήσουν τις εξαγωγές αργού πετρελαίου που περνούν από τα στενά, ανέφερε η τράπεζα την Τρίτη.
Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ισραήλ - Χεζμπολάχ07:41:26
Δεν υπάρχει γραμμή μετώπου και δεν υπάρχει καμία διαμεσολάβηση ή διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό της.
Ανταπόκριση από την Zeina Khodr του Al Jazeera:
«Βρισκόμαστε στη Χαζμιέ, ένα προάστιο της Βηρυτού. Δεν θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Δεν είναι περιοχή όπου ζουν υποστηρικτές της Χεζμπολάχ. Πίσω μου βρίσκεται το Comfort Hotel, το οποίο αποτέλεσε στόχο ισραηλινού πλήγματος νωρίτερα σήμερα. Αυτό φαίνεται να είναι ένα στοχευμένο πλήγμα, μια δολοφονία.
Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε ανεξάρτητα, αλλά έχουμε δει παρόμοιες επιθέσεις στο παρελθόν, όταν δεν υπάρχει προηγούμενη προειδοποίηση και όταν πλήττεται ένας συγκεκριμένος στόχος, με έναν συγκεκριμένο όροφο του κτιρίου να έχει επηρεαστεί. Έχουμε μιλήσει με τον λιβανικό στρατό και μας έχουν πει ότι υπάρχουν τέσσερις τραυματίες, με έναν σε κρίσιμη κατάσταση.
Είδαμε μια παρόμοια επίθεση νωρίτερα σήμερα σε ένα άλλο προάστιο της Βηρυτού, εκτός της περιοχής επιρροής της Χεζμπολάχ. Υπήρξε επίσης πλήγμα στη Βάαλμπεκ. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται. Και η Χεζμπολάχ, επίσης, κλιμακώνει τις επιθέσεις της, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποίησε περισσότερες από 10 επιθέσεις που έφτασαν βαθιά μέσα στο Ισραήλ τις τελευταίες 24 ώρες».
Επίθεση drone σε εγκατάσταση των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης07:12:18
To Al Jazeera αναφέρει επίθεση drone στο στρατόπεδο υλικοτεχνικής υποστήριξης της αμερικανικής πρεσβείας που βρίσκεται κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης.
Ευρωπαϊκή ασπίδα προστασίας για την Κύπρο07:02:02
Μετά την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας, άλλες τρεις ευρωπαϊκές χώρες ακολούθησαν ανακοινώνοντας αποστολή στρατιωτικών μέσων που θα βοηθήσουν την ενίσχυση της ασφάλειας της Κύπρου.
Αυτά είναι τα οπλικά συστήματα που στέλνει κάθε χώρα
Ελλάδα: Η Αθήνα κιντηοποιήθκε από τη πρώτη στιγμή, με αποτέλεσμα αργά το απόγευμα της Δευτέρας να προσγειώνονται στο αεροδρόμιο Πάφου δύο ζεύγη μαχητικών F-16. Πλέον στο νησί βρίσκονται και δύο φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, «Κίμων» και «Ψαρά», ενώ την Κύπρο επισκέφθηκε χθες και ο Νίκος Δένδιας.
Γαλλία: Άμεση ήταν και η ανταπόκριση της Γαλλίας στην ενίσχυση της κυπριακής αεράμυνας μετά τις προκλητικές ενέργειες από πλευράς του ιρανικού καθεστώτος. Ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι θα παρασχεθούν πρόσθετα μέσα αεράμυνας στην Κύπρο και ότι θα πλεύσει προς την Κύπρο η γαλλική φρεγάτα Λαγκεντόκ. Στην ευρύτερη περιοχή θα βρεθεί το επόμενο διάστημα και το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ.
Βρετανία: Σε δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον κύπριο πρόεδρο, ο Κιρ Στάρμερ τον ενημέρωσε για την πρόθεση της χώρας του να στείλει στην περιοχή ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone), ενώ το HMS Dragon πρόκειται να αναπτυχθεί στα ανοικτά της Κύπρου.
Γερμανία: Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων της Κύπρου και της Γερμανίας επικοινώνησαν την Τρίτη και συζήτησαν για το πως το Βερολίνο μπορεί να βοηθήσει τη Λευκωσία. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα, έπειτα από νέα τηλεφωνική επικοινωνία, ωστόσο ο Φιλελεύθερος εκτιμά ότι θα σταλεί πλοίο του γερμανικού πολεμικού ναυτικού.
Ιταλία: Επί του παρόντος η Ρώμη κινείται υποστηρικτικά σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά υπάρχει και από ιταλικής πλευράς πρόθεση για αποστολή στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο.
Οι ΗΠΑ εκκενώνουν μη απαραίτητο προσωπικό από την Κύπρο06:54:02
Οι Αμερικανοί καλούνται να επανεξετάσουν το ταξίδι τους στην Κύπρο, ενώ οι μη απαραίτητοι κυβερνητικοί υπάλληλοι και οι οικογένειές τους έχουν λάβει άδεια να εγκαταλείψουν τη χώρα «λόγω κινδύνου για την ασφάλειά τους», εν μέσω της εξάπλωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Σημειώνεται πως η ίδια οδηγία ισχύει για τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και το Ομάν.
Ο αμερικανικός στρατός έχει καταστρέψει 17 ιρανικά πλοία06:26:55
Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), Μπράντ Κούπερ, ο αμερικανικός στρατός έχει καταστρέψει 17 ιρανικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου ενός υποβρυχίου, ενώ έπληξε σχεδόν 2.000 στόχους στο Ιράν.
Μαχητικό αεροσκάφος του Κουβέιτ κατέρριψε τα τρία F-15 των ΗΠΑ06:25:59
Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F/A-18 της πολεμικής αεροπορίας του Κουβέιτ ήταν αυτό που κατέρριψε κατά λάθος τα τρία μαχητικά αεροσκάφη F-15 της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας την Κυριακή, εκτοξεύοντας ισάριθμους πυραύλους, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη τρεις πηγές της, ενήμερες για τα πρώτα ευρήματα της έρευνας που διενεργείται.
Τα έξι μέλη των αμερικανικών μαχητικών έκαναν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους και επέζησαν όταν καταρρίφθηκαν τα αεροσκάφη.
-
Νεκρό κορίτσι 11 ετών μετά την αναχαίτιση «εχθρικών εναέριων στόχων» στο Κουβέιτ06:25:03
Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κορίτσι ένδεκα ετών υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια που κατέπεσαν από τους αιθέρες στην ομώνυμη πρωτεύουσα του εμιράτου.
Το υπουργείο δεν διευκρίνισε για τι είδους συντρίμμια επρόκειτο.
Έχουν ανακοινωθεί αρκετά παρόμοια συμβάντα από το Σάββατο, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα του εμιράτου επιχειρεί διαρκώς για την αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων. Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.