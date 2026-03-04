Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Ο πόλεμος ξεφεύγει παίρνοντας επικίνδυνες διαστάσεις, πάνω από 1.000 άμαχοι νεκροί στο Ιράν

Οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν εισέρχονται στην πέμπτη ημέρα, με την Τεχεράνη να συνεχίζει τα αντίποινα εναντίον συμμάχων της Ουάσινγκτον και αμερικανικών βάσεων σε ολόκληρο τον Κόλπο.

Όψη γενικευμένου πολέμου παίρνουν οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή.

Ισραήλ και ΗΠΑ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν και τον Λίβανο: επίθεση καταγράφεται σε ξενοδοχείο κοντά στη Βηρυτό, αλλά και στο κτίριο της Συνέλευσης των Ειδικών στην ιρανική πόλη Κομ, καθώς ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 800 και στις δύο χώρες.

Η Τεχεράνη συνεχίζει τις ανταποδοτικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή για τέταρτη νύχτα, με πλήγματα να αναφέρονται στην πρεσβεία της Ουάσινγκτον στο Ντουμπάι και σε λιμάνι στην πόλη Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την αναχαίτιση δυο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου, ενώ ένα κορίτσι μόλις 11 χρονών έχασε τη ζωή του στο Κουβέιτ από θραύσματα μετά την αναχαίτιση «αέριων στόχων».

{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}

LIVE