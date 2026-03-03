Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στην Μέση Ανατολή – Συστοιχία πυραύλων Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο

Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στην Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοίχτο το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης στο Ιράν.
Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε πως οποιοδήποτε πλοίο περνά τα στενά του Ορμούζ θα πυρπολείται, ενώ τα ξημερώματα της Τρίτης χτυπήθηκε από δύο drones η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σουδική Αραβία.
«Θα επιτεθούμε στους πετρελαιαγωγούς και δεν θα επιτρέψουμε να βγει από την περιοχή ούτε σταγόνα πετρελαίου», διεμήνυσε ο στρατηγός Σαρντάρ Εμπραχίμ Τζαμπαρί, σύμφωνα με τον λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης στο Telegram, προεξοφλώντας ότι οι τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν «τα 200 δολάρια (το βαρέλι) τις επόμενες ημέρες».
Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις ανησυχίες για ένα νέο κύκλο πολυετών συρράξεων, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός το Σάββατο θα έχει περιορισμένη διάρκεια.
«Αυτός δεν είναι ένας πόλεμος χωρίς τέλος», απεναντίας είναι μια «ταχεία και αποφασιστική δράση» η οποία ανοίγει την «πύλη προς την ειρήνη», υποστήριξε ο ισραηλινός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι. «Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια», επέμεινε.
Από την πλευρά του ο Τραμπ, διεμήνυσε πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα ανταποδώσουν «σύντομα» την επίθεση εναντίον της χώρας στο Ριάντ. Ερωτηθείς για τα αντίποινα σε αυτή την επίθεση, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «θα την μάθετε σύντομα».
{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}
Σε ύψιστο συναγερμό παραμένει για δεύτερο 24ωρο η Κύπρος, που βρέθηκε τη Δευτέρα στη δίνη των εξελίξεων του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν.
Στο νησί έχουν ήδη φτάσει δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, ενώ πλέον αναμένονται οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» που πρόκειται να αγκυροβολήσουν νότια της Λεμεσού και νότια της Πάφου. Διαβάστε όλα τα νεότερα για τις εξελίξεις στην Κύπρο ΕΔΩ.
LIVE
-
Ιγνατίου: «Οι ΗΠΑ ζήτησαν να στείλουν στρατιώτες στην Κύπρο»09:42:31
Σύμφωνα με τον Μιχάλη Ιγνατίου, οι ΗΠΑ έχουν ήδη ζητήσει να στείλουν στρατιώτες στην Κύπρο.
«Η δικαιολογία είναι πως θα χρησιμοποιηθούν για ανθρωπιστικούς λόγους», ωστόσο όπως σημειώνει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ, «από τη στιγμή που θα φτάσουν, αν δεν έχουν ήδη φτάσει, Αμερικανοί στρατιώτες στο νησί, η Αμερική θα τους προστατεύσει, δεν θα τους αφήσει στο έλεος των drones της Χεζμπολάχ».
«Είναι σοβαρή εξέλιξη, ακόμη και αν το διαψεύσουν, να είστε σίγουροι ότι είναι ορθή».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgswrmgu5ant?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Χτυπήθηκαν τρία κέντρα δεδομένων της AWS σε ΗΑΕ και Μπαχρέιν09:30:54
Η Amazon Web Services (AWS) ανέφερε ότι δύο από τα κέντρα δεδομένων της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «χτυπήθηκαν άμεσα» από επιθέσεις με drones στην περιοχή.
Μια άλλη εγκατάσταση στο Μπαχρέιν χτυπήθηκε μετά από επιθέσεις με drones, ανέφερε επίσης η AWS.
Η εταιρεία, η οποία λειτουργεί κέντρα δεδομένων και ψηφιακές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο, ανέφερε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν «δομικές ζημιές» και «διακοπή ρεύματος» στις υποδομές της, σημειώνει το BBC.
-
Η Γαλλία στέλνει στην Κύπρο μια φρεγάτα, αντιπυραυλικά συστήματα και συστήματα anti-drone09:16:02
Eπιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που ήθελαν τη Γαλλία να ενιχύσει την άμυνα της Κύπρου. Η ΚΥΠΕ αναφέρει πως αποφασίστηκε να σταλούν στο νησί αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα - ενώ σε δεύτερη φάση θα σταλεί και δεύτερη φρεγάτα.
Αίτημα για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο διατύπωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και προς τον γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, με τον Μερτς να ανταποκρίνεται θετικά και αναμένεται άμεσα η σχετική απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης.
-
Κλείνει και η πρεσβεία του Καναδά στο Ριάντ08:59:12
Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (3/3), το Ιράν πραγματοποίησε χτύπημα στην αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία.
{https://x.com/bennyjohnson/status/2028634799649296820}
-
Αγωνία για τους 1.500 Έλληνες που έχουν εγκλωβιστεί στα ΗΑΕ08:48:52
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgsxsr2ebpft?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Κίνδυνος το Ιράν να ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ08:46:58
Ο πρώην αναπληρωτής βοηθός υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Μάικλ Μαλρόι, δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στην καταστροφή του ιρανικού ναυτικού λόγω των απειλών που αυτό συνιστά για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ιδίως μέσω θαλάσσιων ναρκών.
«Το ναυτικό ζήτημα έχει καταστεί πολύ κρίσιμο», ανέφερε ο Μαλρόι.
Επισημαίνοντας τον τεράστιο όγκο πετρελαίου και φυσικού αερίου που διέρχεται από τα Στενά, ο Μαλρόι δήλωσε ότι η τοποθέτηση θαλάσσιων ναρκών από το ιρανικό ναυτικό θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.
«Η αδυναμία χρήσης των Στενών δεν θα σταματούσε μόνο τη ροή προς χώρες σε όλο τον κόσμο που εξαρτώνται από αυτά [για ενέργεια], αλλά θα προκαλούσε και καταστροφικές συνέπειες για τις χώρες του Κόλπου», είπε.
«Εάν μπορούν να τοποθετήσουν θαλάσσιες νάρκες σε οποιοδήποτε σημείο τους, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, θα μπορούσαν να χρειαστούν πολλοί μήνες για να καθαριστούν πλήρως και για να πειστούν οι ασφαλιστικές εταιρείες να επιτρέψουν και να ασφαλίσουν τη διέλευση πλοίων από τα Στενά», πρόσθεσε.
«Θα μπορούσε να έχει σημαντικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο εάν αυτό πράγματι συμβεί»
-
Διπλό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη - Βηρυτό08:27:54
Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει νέα κύματα επιθέσεων τόσο εναντίον στόχων στην Τεχεράνη όσο και στη Βηρυτό, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατιωτικής εκστρατείας του κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ και της ίδιας της Τεχεράνης.
-
«Καμπανάκι» για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη08:24:58
Ένας παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή και μια διαρκής μείωση της προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική άνοδο του πληθωρισμού και απότομη πτώση της παραγωγής στη ζώνη του ευρώ, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, στους Financial Times, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
-
Επίθεση drone σε αμερικανική βάση στο βόρειο Ιράκ08:23:09
Επίθεση με drone σε αμερικανική στρατιωτική βάση κοντά στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Reuters.
-
Συστοιχία πυραύλων Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο08:16:28
Ενισχύεται η αντιαεροπορική άμυνα της Ελλάδας καθώς όπως μετέδωσε ο διπλωματικός συντάκτης του EΡΤnews, Nίκος Μελέτης, στην εκπομπή «Συνδέσεις» θα μεταφερθεί μια συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο.
-
Οι ΗΠΑ εκκενώνουν πρεσβείες σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Ιράκ08:10:59
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ διέταξε τη Δευτέρα την υποχρεωτική αποχώρηση του μη απαραίτητου προσωπικού της αμερικανικής κυβέρνησης και των μελών των οικογενειών τους από την Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Ιράκ, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει ότι το προσωπικό στην Ιορδανία και στο Μπαχρέιν αντιμετωπίζει συνεχιζόμενη απειλή επιθέσεων με drones και πυραύλους από το Ιράν, καθώς και σημαντικές διαταραχές στις εμπορικές πτήσεις και κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων. Το υπουργείο υπογραμμίζει επίσης τους υψηλούς κινδύνους βίας και απαγωγών στο Ιράκ.
Η υποχρεωτική αποχώρηση του μη απαραίτητου προσωπικού από τις τρεις πρεσβείες είναι η πρώτη από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
-
Αναφορές για αναχαιτήσεις drones το βράδυ της Τρίτης στη Λεμεσό07:39:02
Κυπριακά ΜΜΕ δημοσίευσαν νωρίτερα βίντεο πολίτη που φέρεται να αποτυπώνει ύποπτη αναχαίτιση drone στα ανοιχτά της Λεμεσού.
Βίντεο που λήφθηκε στις 00:58 τα ξημερώματα της 3ης Μαρτίου 2026 στη Λεμεσό φαίνεται να καταγράφει φωτεινό εναέριο αντικείμενο πάνω από τη θαλάσσια περιοχή, το οποίο ενδέχεται να συνδέεται με αναφορές για δραστηριότητα αναχαίτισης στην ευρύτερη περιοχή.
{https://www.facebook.com/reel/3884554968346493/}
-
Ανοιχτό το ενδεχόμενο άφιξης γαλλικών Rafale στην Κύπρο07:21:03
Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο άφιξης γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale στην Κύπρο, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Sigma.
Ο Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στο στάδιο της συνεννόησης, διευκρινίζοντας παράλληλα πως «δεν επιθυμούμε συγκέντρωση μεγάλων δυνάμεων», καθώς, όπως σημείωσε, ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα διοίκησης.
Αναφορικά με τη ναυτική παρουσία της Ελλάδας, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι ελληνικές φρεγάτες που αναμένονται στην περιοχή θα αγκυροβολήσουν νότια της Λεμεσού και νότια της Πάφου.
Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, στόχος της ανάπτυξης αυτής είναι η προστασία του ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό, καθώς και η ασφάλεια του Αεροδρόμιο Πάφου.
-
Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν του Ιράν07:11:32
Το Παλάτι Γκολεστάν του Ιράν, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, υπέστη ζημιές μετά από αμερικανο-ισραηλινή επιδρομή, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr.
Η διάσημη αίθουσα του θρόνου με τους καθρέφτες του παλατιού, μαζί με τα μουσειακά αντικείμενα, είχαν προηγουμένως μετακινηθεί σε ασφαλές θησαυροφυλάκιο μετά τις διαμαρτυρίες του Ιανουαρίου και κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο του 2025, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.
{https://x.com/AJEnglish/status/2028647407668384094}
-
Νέες εντολές εκκένωσης των IDF στον Λίβανο07:03:50
Το Ισραήλ εξέδωσε εντολές εκκένωσης για δεκάδες ακόμη οικισμούς και χωριά στον νότιο Λίβανο, προσθέτοντάς τα σε ανάλογο κατάλογο που είχε ανακοινωθεί τη Δευτέρα, καθώς συνεχίζει τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ.
Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ, παρέθεσε 50 χωριά και οικισμούς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τρίτη, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
«Οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να ενεργήσουν δυναμικά εναντίον της και δεν έχουμε καμία πρόθεση να σας βλάψουμε», ανέφερε η ανακοίνωση των IDF.
Η ανακοίνωση καλεί τους κατοίκους των περιοχών που επηρεάζονται να παραμείνουν σε απόσταση τουλάχιστον 1.000 μέτρων (3.280 ποδιών) από τα χωριά τους, προειδοποιώντας ότι όποιος βρίσκεται κοντά σε εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ «θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο».
-
Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη κατέστρεψε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν07:02:15
Αναφορές κάνουν λόγο για ιρανικό πλήγμα που κατέστρεψε αμερικανική αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν.
Βίντεο που αναρτήθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), φαίνεται να δείχνει κύμα ρουκετών να πλήττει μακρινούς στόχους.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, επίθεση με drones και πυραύλους από το IRGC κατέστρεψε κτίριο διοίκησης και προσωπικού αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην περιοχή Sheikh Isa του Μπαχρέιν και προκάλεσε εκρήξεις σε δεξαμενές καυσίμων.
Οι ΗΠΑ δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει τις αναφερόμενες επιθέσεις.
Νωρίτερα, καπνός διακρινόταν να υψώνεται από ναυτική βάση στο Μπαχρέιν που λειτουργεί υπό αμερικανική διοίκηση.
-
Ζημιές σε μεγάλο διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία - Η Aramco διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του06:56:57
Νέες δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από το BBC Verify καταγράφουν ζημιές σε μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, έπειτα από αναφερόμενες επιθέσεις με drones.
Οι εικόνες, που ελήφθησαν σήμερα από τη Vantor, δείχνουν εστίες φωτιάς και ίχνη καψίματος γύρω από τους πύργους ψύξης στο κεντρικό τμήμα του διυλιστηρίου, το οποίο βρίσκεται στην ανατολική πόλη Ρας Τανούρα.
Η περιοχή καταλαμβάνεται από ένα δίκτυο αγωγών που συνδέει τις διαφορετικές μονάδες αποθήκευσης με τον κεντρικό προβλήτα της εγκατάστασης, ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα τη φόρτωση τεσσάρων τάνκερ. Η εγκατάσταση έχει παραγωγική δυναμικότητα 550.000 βαρελιών ημερησίως.
Η πετρελαϊκή εταιρεία Aramco ανακοίνωσε σήμερα ότι αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του διυλιστηρίου λόγω της επίθεσης.
-
Ράλι στις τιμές του πετρελαίου για τρίτη ημέρα06:42:41
Άνοδο καταγράφουν για τρίτη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου σήμερα Τρίτη, καθώς οι απειλές κατά της ναυσιπλοΐας εντείνουν τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά από τη στρατηγικής σημασίας πετρελαιοπαραγωγό περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό τύπου Brent διαμορφώνονταν στα 79,44 δολάρια το βαρέλι, αυξημένα κατά 1,70 δολάρια ή 2,2%, έως τις 04:00 GMT.
Τη Δευτέρα, το συμβόλαιο εκτινάχθηκε έως τα 82,37 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, προτού περιορίσει τα κέρδη του και κλείσει τελικά με άνοδο 6,7%.
Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 1,17 δολάρια ή 1,6%, στα 72,40 δολάρια το βαρέλι. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, το συμβόλαιο είχε αρχικά αναρριχηθεί στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2025, πριν υποχωρήσει, κλείνοντας ωστόσο με άνοδο 6,3%.
-
«Ο πόλεμος μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια»06:23:46
{https://x.com/FoxNews/status/2028664131839008808}
-
Εικόνες καταστροφής στην Τεχεράνη06:21:43
{https://x.com/business/status/2028676988697821402}