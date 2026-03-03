Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στην Μέση Ανατολή – Συστοιχία πυραύλων Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο

Οργή Τραμπ για την επίθεση του Ιράν στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας - Πολυάριθμες επιθέσεις σε δυιλίστηρια και τάνκερς - Η Ελλάδα θωρακίζεται και στέλνει συστοιχία πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο

Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στην Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοίχτο το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης στο Ιράν.

Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε πως οποιοδήποτε πλοίο περνά τα στενά του Ορμούζ θα πυρπολείται, ενώ τα ξημερώματα της Τρίτης χτυπήθηκε από δύο drones η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σουδική Αραβία.

«Θα επιτεθούμε στους πετρελαιαγωγούς και δεν θα επιτρέψουμε να βγει από την περιοχή ούτε σταγόνα πετρελαίου», διεμήνυσε ο στρατηγός Σαρντάρ Εμπραχίμ Τζαμπαρί, σύμφωνα με τον λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης στο Telegram, προεξοφλώντας ότι οι τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν «τα 200 δολάρια (το βαρέλι) τις επόμενες ημέρες».

Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις ανησυχίες για ένα νέο κύκλο πολυετών συρράξεων, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός το Σάββατο θα έχει περιορισμένη διάρκεια.

«Αυτός δεν είναι ένας πόλεμος χωρίς τέλος», απεναντίας είναι μια «ταχεία και αποφασιστική δράση» η οποία ανοίγει την «πύλη προς την ειρήνη», υποστήριξε ο ισραηλινός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι. «Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια», επέμεινε.

Από την πλευρά του ο Τραμπ, διεμήνυσε πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα ανταποδώσουν «σύντομα» την επίθεση εναντίον της χώρας στο Ριάντ. Ερωτηθείς για τα αντίποινα σε αυτή την επίθεση, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «θα την μάθετε σύντομα».

{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}

Σε ύψιστο συναγερμό παραμένει για δεύτερο 24ωρο η Κύπρος, που βρέθηκε τη Δευτέρα στη δίνη των εξελίξεων του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν.

Στο νησί έχουν ήδη φτάσει δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, ενώ πλέον αναμένονται οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» που πρόκειται να αγκυροβολήσουν νότια της Λεμεσού και νότια της Πάφου. Διαβάστε όλα τα νεότερα για τις εξελίξεις στην Κύπρο ΕΔΩ.

LIVE