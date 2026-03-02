Καλές καιρικές συνθήκες με άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες βλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Αρχίζει ο καιρός και συμβαδίζει στην εποχή την οποία βρισκόμαστε. Το κύριο χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, είναι οτι μπορεί η ημέρα να ξεκινάει με κρύο, κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών ωρών ξεκινάει όμως η άνοδος της θερμοκρασίας.

Το πρωί ο καιρός μπορεί να θυμίζει χειμώνα, αργότερα θα δούμε θερμοκρασίες 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα και μόνο προς την πλευρά του Αιγαίου(Χαλκιδική, Εύβοια, Κυκλάδες αλλά και βόρεια Κρήτη) θα βλέπουμε τοπικές συννεφιές και δεν αποκλείεται το πρωί να αφήσουν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές στα βορειότερα της Κρήτης.

Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ ενώ θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία ξεκινάει από πολύ χαμηλές τιμές ακόμα και συνθήκες παγετού στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φθάσει κοντά στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Τα επόμενε 24ωρα θα δούμε ακόμη πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές και με έμφαση τα δυτικά ηπειρωτικά (Αγρίνιο, Πύργος Ηλείας), όπου δεν αποκλείεται να φθάσει ακόμα και τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, ευνοεί τις πρωινές αλλά και βραδινές ομίχλες.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο ενώ η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φλερτάρει με τους 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος περιορίζεται σιγά σιγά. Πάνω κάτω αυτές θα είναι οι θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ηλιοφάνεια και συννεφιές. Οι άνεμοι ασθενείς και τοπικά μέτριας έντασης. Τι επόμενες ημέρες θα βλέπουμε συχνά ομίχλες να καλύπτουν την περιοχή και ο υδράργυρος έως και 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Μας έρχεται πιο θερμή αέρια μάζα, πιο θερμός αέρας. Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά -19 βαθμοί Κελσίου-.

Χαμηλές θερμοκρασίες αναμένονται στα βόρεια ηπειρωτικά (14 με 16 βαθμοί Κελσίου).

Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ.

Έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα, με αυξομειώσεις, ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

