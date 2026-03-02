Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια η μητέρα της.

Τραγική κατάληξη είχε το βράδυ της Κυριακής περιστατικό που σημειώθηκε στον Πειραιά, όταν μια 17χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της ύστερα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 21:45, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η ανήλικη έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η 17χρονη βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τέσσερις φίλους της τη στιγμή του περιστατικού. Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης παραμένουν ασαφείς, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, συνελήφθη η μητέρα της ανήλικης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ αναμένονται οι καταθέσεις των τεσσάρων φίλων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες που θα ρίξουν φως στο τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο βράδυ.

