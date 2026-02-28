Με δύο ταχύτητες οι πληρωμές για το Δώρο Πάσχα 2026.

Το Δώρο Πάσχα 2026 αναμένεται να καταβληθεί και φέτος στους επιδοτούμενους ανέργους από τη ΔΥΠΑ, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί πριν από τη Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου 2026.

Το Δώρο αφορά δύο βασικές κατηγορίες δικαιούχων: όσους λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας – σήμερα 540 ευρώ – και όσους έχουν ενταχθεί στο νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ. Ο τρόπος υπολογισμού διαφοροποιείται ανά περίπτωση.

Για τους ανέργους που λαμβάνουν το τακτικό επίδομα, το Δώρο Πάσχα αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας. Με βάση το ισχύον ποσό των 540 ευρώ, το Δώρο ανέρχεται σήμερα σε 270 ευρώ.

Ωστόσο, από την 1η Απριλίου 2026 αναμένεται νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, η οποία εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 3,5% και 8%. Αν επιβεβαιωθούν αυτά τα σενάρια, ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί μεταξύ 910,8 ευρώ και 950,40 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ που είναι σήμερα. Καθώς το επίδομα ανεργίας συνδέεται με τον κατώτατο μισθό, η αύξηση αυτή θα επηρεάσει και το ύψος του.

Στην περίπτωση αυτή, το μηνιαίο επίδομα ανεργίας θα αυξηθεί και συνεπώς το Δώρο Πάσχα – που ισούται με το 50% αυτού – εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 279,45 ευρώ και 291,60 ευρώ.

Ολόκληρο το Δώρο (δηλαδή 12,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας) δικαιούνται όσοι επιδοτούνται συνεχόμενα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου και προέρχονται από καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Εάν το διάστημα επιδότησης είναι μικρότερο, τότε το ποσό υπολογίζεται αναλογικά. Συγκεκριμένα, καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου–Απριλίου.

Για παράδειγμα:

- Ένας μήνας επιδότησης αντιστοιχεί σε τρία ημερήσια επιδόματα.

- Δύο μήνες αντιστοιχούν σε έξι ημερήσια επιδόματα.

- Τρεις μήνες αντιστοιχούν σε εννέα ημερήσια επιδόματα.

Σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης πριν από την ανεργία, το ποσό μπορεί να είναι χαμηλότερο, καθώς επηρεάζεται από τις αποδοχές και το καθεστώς εργασίας του δικαιούχου.

Πώς υπολογίζεται για το νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας

Για όσους λαμβάνουν το νέο πιλοτικό κλιμακωτό επίδομα ανεργίας, το Δώρο Πάσχα αναμένεται – εκτός απροόπτου – να υπολογιστεί με βάση το σταθερό μέρος του επιδόματος.

Το σταθερό μέρος καθορίζεται ως ποσοστό του κατώτατου ημερομισθίου ή του μέσου ημερομισθίου του δικαιούχου (εφόσον αυτό είναι χαμηλότερο) και μειώνεται σταδιακά ανά τρίμηνο:

70% του κατώτατου ημερομισθίου κατά το πρώτο τρίμηνο επιδότησης

60% κατά το δεύτερο τρίμηνο

50% κατά το τρίτο τρίμηνο

40% κατά το τέταρτο τρίμηνο

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται κατά το πρώτο έτος χορήγησης του επιδόματος. Επομένως, το ύψος του Δώρου εξαρτάται από το τρίμηνο στο οποίο βρίσκεται ο άνεργος κατά την περίοδο αναφοράς.

Και σε αυτή την περίπτωση, η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να συμπαρασύρει προς τα πάνω και το ποσό του επιδόματος, άρα και το Δώρο Πάσχα.

Τρόπος πληρωμής

Η καταβολή εκτιμάται ότι θα γίνει μέσω της προπληρωμένης κάρτας της ΔΥΠΑ. Εφόσον ισχύσει αυτό το μοντέλο, οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.