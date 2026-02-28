Τα αυξημένα έσοδα προήλθαν από συγκεκριμένες τραπεζικές δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Το 2025 τα συνολικά καθαρά έσοδα των Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνικής Τράπεζας και Alpha Bank από προμήθειες ανήλθαν σε περίπου 2,44 δισ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση της τάξης των 500 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, ή αλλιώς για συνολική άνοδο που ξεπερνά το +25% σε απόλυτους όρους.

Τα αυξημένα έσοδα από προμήθειες το 2025 δεν προήλθαν από τις βασικές καθημερινές συναλλαγές, αλλά από συγκεκριμένες τραπεζικές δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, οι οποίες ενισχύθηκαν σημαντικά σε σχέση με το 2024.

Κύρια πηγή ήταν οι χρηματοδοτήσεις, κυρίως προς επιχειρήσεις, όπου η έντονη πιστωτική επέκταση οδήγησε σε υψηλότερες προμήθειες εκταμιεύσεων, αναδιαρθρώσεων και συνοδευτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, αυξημένη ήταν η συμβολή του transaction banking, με έσοδα από πληρωμές, cash management, trade finance και υπηρεσίες προς επιχειρήσεις που ενίσχυσαν τον όγκο συναλλαγών.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η άνοδος των εσόδων από διαχείριση κεφαλαίων και επενδυτικά προϊόντα, όπως αμοιβαία κεφάλαια, χαρτοφυλάκια και επενδυτικές συμβουλές. Οι εισροές σε επενδυτικά προϊόντα, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και τις σταυροειδείς πωλήσεις, αύξησαν σημαντικά τις σχετικές προμήθειες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Εθνική Τράπεζα όπου οι προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά 70% σε ετήσια βάση.

Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή της τραπεζοασφάλισης και των ασφαλιστικών εργασιών, ιδίως σε ομίλους που ενίσχυσαν ή διεύρυναν την παρουσία τους στον κλάδο, γεγονός που δημιούργησε επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων. Επιπλέον, αυξήθηκαν τα έσοδα από υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας (wealth management) και από την εξυπηρέτηση πελατών υψηλής καθαρής θέσης.

Ειδικότερα, η Eurobank αύξησε τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες κατά 15,7% σε ετήσια βάση, ανεβάζοντάς τα από περίπου 665 εκατ. ευρώ το 2024 σε 770 εκατ. ευρώ το 2025, δηλαδή κατά περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου τα καθαρά έσοδα προμηθειών ενισχύθηκαν κατά 26% σε σχέση με το 2024, φθάνοντας τα 696 εκατ. ευρώ το 2025. Σε απόλυτους όρους, η τράπεζα προσέθεσε πάνω από 140 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα από προμήθειες σε έναν χρόνο, με τις προμήθειες να αντιστοιχούν πλέον στο 26% των συνολικών καθαρών εσόδων της .

Η Εθνική Τράπεζα είχε καθαρά έσοδα από προμήθειες 469 εκατ. ευρώ το 2025, από 427 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 9,8% σε ετήσια βάση. Πρόκειται για άνοδο κατά περίπου 42 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο. Οι προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά +70% σε ετήσια βάση, με τις σταυροειδείς πωλήσεις να οδηγούν σε εντυπωσιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς της Τράπεζας στα αμοιβαία κεφάλαια κατά +6 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία δύο χρόνια.

Στην Alpha Bank, τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν από 422,3 εκατ. ευρώ το 2024 σε 501,3 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας ετήσια άνοδο σχεδόν 19% ή περίπου 79 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή ανέβασε τη συμβολή των προμηθειών στο 23% των συνολικών εσόδων του ομίλου, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας .

Όπως προαναφέρθηκε, η εικόνα ισχυρής αύξησης των τραπεζικών εσόδων από προμήθειες το 2025 αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι επιτεύχθηκε παρά τις εκτεταμένες παρεμβάσεις στις τραπεζικές χρεώσεις και τον ουσιαστικό περιορισμό μιας σειράς καθημερινών προμηθειών. Την τελευταία διετία καταργήθηκαν οι χρεώσεις για αναλήψεις από ΑΤΜ άλλων τραπεζών που συμμετέχουν στο σύστημα ΔΙΑΣ, ενώ μηδενίστηκαν και οι προμήθειες για αναλήψεις από ΑΤΜ παρόχων με τους οποίους οι τράπεζες διατηρούν μετοχική σύνδεση. Παράλληλα, επιβλήθηκε ανώτατο όριο προμήθειας 1,50 ευρώ για κάθε άλλη χρέωση ανάληψης από ΑΤΜ τρίτων ή τραπεζών εκτός ΔΙΑΣ, σε περιπτώσεις όπου στο παρελθόν οι επιβαρύνσεις μπορούσαν να φθάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 5 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, καθιερώθηκαν δωρεάν αναλήψεις σε περιοχές όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ, είτε αυτό ανήκει σε τράπεζα είτε σε τρίτο πάροχο, επεκτείνοντας ένα καθεστώς που μέχρι πρότινος ίσχυε μόνο για τραπεζικά ΑΤΜ, ενώ καταργήθηκαν πλήρως οι χρεώσεις για την ερώτηση υπολοίπου ανεξαρτήτως παρόχου. Τέλος, στα εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα που πραγματοποιούνται μέσω ΑΤΜ παρόχων εφαρμόστηκε πλαφόν χρέωσης 0,50 ευρώ, εναρμονισμένο με ό,τι ισχύει ήδη για τα εμβάσματα μέσω τραπεζών.