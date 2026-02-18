Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε 86,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 58,9% σε σύγκριση με το 2024.

Ισχυρή οικονομική επίδοση και δυναμική ανάπτυξη κατέγραψε το 2025 ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και την αυξημένη εμπιστοσύνη εγχώριων και διεθνών επενδυτών.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 86,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 58,9% σε σύγκριση με το 2024, ενώ η κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε 31,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 82,7% .

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 42,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 78,1% σε ετήσια βάση, παρά την αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 43%, το οποίο διαμορφώθηκε σε 40,6 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των εξόδων αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των αμοιβών προσωπικού και στις αμοιβές συμβούλων που συνδέονται με τη διαδικασία εξαγοράς από τη Euronext .

Παράλληλα, ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα της αγοράς το 2025, με τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών να κλείνει τη χρονιά με άνοδο 44,3%, κατατάσσοντας την ελληνική αγορά μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών αυξήθηκε κατά 56,5% και διαμορφώθηκε στα 218,8 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανήλθε σε 146,8 δισ. ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Ιστορικό υψηλό κατέγραψε και η συμμετοχή των ξένων επενδυτών, η οποία διαμορφώθηκε στο 68,5% της συνολικής κεφαλαιοποίησης .

Σημαντική ήταν και η άντληση κεφαλαίων, που ανήλθε συνολικά σε 2,5 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από εκδόσεις ομολόγων, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και νέες εισαγωγές στο Χρηματιστήριο. Όπως επισημαίνεται από τη διοίκηση, το 2025 αποτελεί έτος-ορόσημο για τον Όμιλο, καθώς η ένταξή του στην Euronext ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς .

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2026 τη διανομή μερίσματος ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή, αντανακλώντας τη βελτιωμένη οικονομική εικόνα και τις ισχυρές προοπτικές για το επόμενο διάστημα .