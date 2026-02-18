Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε σταθερό έδαφος, κλείνοντας στο υψηλό των 2.327.44 μονάδων.

Ισχυρή αντίδραση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να κυριαρχούν πλήρως στο ταμπλό και να οδηγούν τον Γενικό Δείκτη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνεδρίαση είχαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco, που σημείωσαν εντυπωσιακό ράλι, καθώς και ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος παρουσίασε πειστικό rebound, υπεραποδίδοντας έναντι των ευρωπαϊκών αγορών.

Ο Γενικός Δείκτης άνοιξε στις 2.273 μονάδες με κέρδη 0,9% και κινήθηκε σταθερά σε θετικό έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, για να κλείσει στο υψηλό ημέρας των 2.327,44 μονάδων. Ο τζίρος παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, διαμορφούμενος στα 320,09 εκατ. ευρώ, με τον όγκο των συναλλαγών να ανέρχεται στα 47,74 εκατ. τεμάχια. Ενδεικτικό του θετικού κλίματος ήταν το γεγονός ότι και οι 25 μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν με κέρδη, ενώ στο σύνολο της αγοράς 101 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση ανοδικά, έναντι μόλις 31 που κινήθηκαν πτωτικά.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 3,52% και έκλεισε στις 5.934,41 μονάδες, ενώ η μεσαία κεφαλαιοποίηση κινήθηκε πιο ήπια ανοδικά, με τον FTSEM να καταγράφει άνοδο 1,26%.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco. Η Βιοχάλκο έκλεισε στα 13,72 ευρώ με άλμα 10,11% και συναλλαγές 3,8 εκατ. ευρώ, η Cenergy εκτινάχθηκε στα 21,35 ευρώ με κέρδη 9,49% και τζίρο 8,1 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε κατά 8,72% στα 4,80 ευρώ με συναλλαγές 1,7 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή ήταν και η εικόνα του τραπεζικού κλάδου, με τον σχετικό δείκτη να σημειώνει άνοδο 5,08% και να κλείνει στις 2.696,1 μονάδες. Η Εθνική Τράπεζα, με τη μεγαλύτερη μικτή αξία συναλλαγών στα 67,2 εκατ. ευρώ, ενισχύθηκε κατά 5,71% στα 14,80 ευρώ, ενώ η Πειραιώς ακολούθησε με κέρδη 5,87% στα 8,54 ευρώ και τζίρο 48,6 εκατ. ευρώ. Η Eurobank έκλεισε στα 4,08 ευρώ με άνοδο 4,48% και συναλλαγές 47 εκατ. ευρώ, ενώ η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 4,60% στα 3,89 ευρώ με τζίρο 42 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου κινήθηκε στα 9,66 ευρώ με κέρδη 3,21% και συναλλαγές 8,5 εκατ. ευρώ, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων με καθαρά κέρδη 481 εκατ. ευρώ για το 2025 και payout ratio 70%, ενώ θετικά κινήθηκε και η Optima Bank, η οποία έκλεισε στα 9,75 ευρώ με άνοδο 5,22%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, οι αγοραστές εστίασαν επίσης στη Motor Oil, η οποία ενισχύθηκε κατά 4,94% στα 36,52 ευρώ με συναλλαγές 6,2 εκατ. ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διέκοψε ένα διορθωτικό τετραήμερο, καταγράφοντας άνοδο 3,11% στα 35,10 ευρώ με τζίρο 8 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΠΑΠ ανέκαμψε στα 16,30 ευρώ με κέρδη 2,52%. Θετική ήταν και η εικόνα για τη ΔΕΗ, που έκλεισε στα 18,97 ευρώ με άνοδο 2,49% και συναλλαγές 10,1 εκατ. ευρώ, τη Helleniq Energy στα 9,11 ευρώ με κέρδη 2,47%, τη Λάμδα στα 7,18 ευρώ με άνοδο 2,13% και το ΔΑΑ στα 11,72 ευρώ με κέρδη 2%. Η Metlen κινήθηκε ήπια ανοδικά, καταγράφοντας κέρδη 0,78% στα 36,06 ευρώ, ενώ η Coca-Cola HBC συνέχισε την ανοδική της πορεία, κλείνοντας στα 54,55 ευρώ με άνοδο 1,39%.