Μαζί με τα μέλη της ΚΝΕ, στην πλατεία Δημάρχου Παναγιώτη Μακρή της Καισαριανής, παραβρίσκεται και ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Με σύνθημα «στον θάνατο ατρόμητοι, με βλέμμα καθαρό, αυτά τα ντοκουμέντα ανήκουν στον λαό!», μέλη της ΚΝΕ έχουν συγκεντρωθεί στην Καισαριανή για να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση και πορεί αμνήμης για τους 200 εκτελεθέντες στο Σκοπευτήριο, μετά την αποκάλυψη των άγνωστων φωτογραφιών, που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Το ραντεβού δόθηκε για τις 6 μ.μ. στην πλατεία Δημάρχου Παναγιώτη Μακρή της Καισαριανής, όπου παραβρέθηκε και ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Μετά τη συγκέντρωση στην πλατεία ακολούθησε πορεία προς το Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν ακόμη ο Ηλίας Σταμέλος, δήμαρχος Καισαριανής, ο Μιχάλης Σελέκος, δήμαρχος Χαϊδαρίου και συγγενείς των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής.

«Βρισκόμαστε εδώ στην Καισαριανή, στο θυσιαστήριο της Καισαριανής, εδώ σε αυτό τον τόπο που εκατοντάδες κομμουνιστές εκτελέστηκαν από τους ναζί κατακτητές στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Το ηθικό μεγαλείο που έχουν οι φωτογραφίες αυτές, όπου αποτυπώνονται οι κομμουνιστές που οδηγούνται στον θάνατο σε λίγα λεπτά, αποτελεί παράδειγμα, υπόδειγμα για τις νέες γενιές, για όλο τον ελληνικό λαό, για όλους τους λαούς του κόσμου» δήλωσε από την Καισαριανή ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Αυτά τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα πρέπει να αποδοθούν στον ελληνικό λαό, όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή. Οι ενέργειες που γίνονται είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να αποδοθούν στο Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης της Καισαριανής, στον δήμο Χαϊδαρίου και στο αρχείο του ΚΚΕ. Να ανήκουν στον ελληνικό λαό. Να μην κλειστούν σε κάποια συρτάρια και προθήκες, αλλά να εκτίθενται στον ελληνικό λαό. Σχολεία, σχολές, μαθητές, φοιτητές, ερευνητές, ιστορικοί, εργαζόμενοι, απλοί άνθρωποι του λαού μας, όλες οι γενιές να περνούν, να μαθαίνουν, να διδάσκονται, να μορφώνονται, για να λάμψει επιτέλους η ιστορική αλήθεια. Και η ιστορική αλήθεια λέει ότι αυτοί οι αγωνιστές που έπεσαν από το βόλι του κατακτητή ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ. Σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε κάθε μέρα μπροστά. Θα ραίνουμε με λουλούδια τους τάφους των αθανάτων» τόνισε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με την ανακήρυξη των φωτογραφιών σε μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνιε πως «αυτό ακριβώς είπα από την πρώτη στιγμή. Το ΚΚΕ είπε ότι πρέπει να αποδοθούν στον ελληνικό λαό και με επιστολή μου που έστειλα στην κ. Μενδωνη στο υπουργείο Πολιτισμού, πρέπει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, επίσης και το προεδρείο της Βουλής, έτσι ώστε να σταματήσει κάθε δημοπρασία, κάθε πλειστηριασμός και αυτά να αποδοθούν στην Ελλάδα και να αξιοποιηθούν για αυτό τον σκοπό που σας είπα, για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας για να υπάρχει η ιστορική μνήμη, να υπάρχει μόρφωση».

ΥΥΠΟ: Μνημείο το σύνολο των φωτογραφιών με τους 200 εκτελεσθέντες

Το υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε την Τετάρτη μνημείο το σύνολο των φωτογραφιών με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή. Με αυτή την κίνηση, το υπουργείο «αποκτά το έρεισμα» για να διεκδικήσει τη συλλογή και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους, υπογράμμισε η Λίνα Μενδώνη.

Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Πολιτισμού έκανε γνωστό πως το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών κηρύχθηκε μνημείο, έπειτα από τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, λόγω «της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της, ως τεκμήριο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα».

Ήδη, η αρμόδια Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει επικοινωνήσει με τον συλλέκτη Tim de Craene και εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν στο Βέλγιο την Παρασκευή, προκειμένου να «διαπιστώσουν εκ του σύνεγγυς τη συλλογή και να συνομιλήσουν μαζί του». Με τη σημερινή κήρυξη της συλλογής ως μνημείο, «το υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το έρεισμα για να την διεκδικήσει και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους», δήλωσε η αρμόδια υπουργός, Λίνα Μενδώνη.

«Οι 12 φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και απεικονίζουν Έλληνες πατριώτες, πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, αποτελούν εξόχως σημαντικά τεκμήρια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού και επεσήμανε ότι οι φωτογραφίες της συλλογής «δίνουν “πρόσωπο” στις ιστορικές μαρτυρίες για το ήθος και τον πατριωτισμό τους, λίγες στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους και για αυτό είναι ανεκτίμητες».