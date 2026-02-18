Τι διερευνά η Αθήνα.

Η αποστολή των εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Πολιτισμού αναχωρεί σήμερα για την Γάνδη για να συναντήσει τον Βέλγο έμπορο που έχει στην κατοχή του τις φωτογραφίες από την εκτέλεση 200 κουμουνιστών στην Καισαριανή από τους Γερμανούς.

Το ένα ζήτημα είναι να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών.

Το δεύτερο ζήτημα είναι να διερευνηθεί το νομικό καθεστώς κάτω από το οποίο μπορεί να γίνει η απόκτηση τους από τις ελληνικές αρχές, εφόσον οι φωτό είναι αυθεντικές. Το όλο θέμα εκτιμάται ότι είναι αρκετά σύνθετο. Το

Γερμανικό Δίκαιο απαγορεύει την εμπορική χρήση στοιχείων που θεωρούνται κειμήλια. Και επιτρέπει μόνο τις διακρατικές Συμφωνίες. Εν προκειμένω ο κάτοχος αυτών των ιστορικών ντοκουμέντων είναι ιδιώτης που συναλλάσσεται με κράτος. Ίσως χρειαστεί – λένε αρμόδιες πηγές- πρώτα να περιέλθουν στο Γερμανικό κράτος και μετά να παραχωρηθούν στο ελληνικό κράτος ή να δοθεί ειδική άδεια πώλησης τους από τον ιδιώτη. Μέχρι την Δευτέρα θα υπάρχει μία πρώτη εικόνα.

Λ.Ι.