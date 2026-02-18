Ηρεμία στην Πατησίων, ερώτημα πόσο θα διορθωθεί;

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου, είναι η βουλευτής που αποχώρησε πρόσφατα από την Πλεύση Ελευθερίας, αφήνοντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου με πέντε μέλη – δηλαδή στο όριο της διατήρησης της.

Από την ημέρα που αποχώρησε, έχει πάει και έχει καθίσει πολλές φορές στα έδρανα της Νέας Αριστεράς, έχοντας ανοίξει και αρκετές συζητήσεις με βουλευτές της. Με απλά λόγια, υπάρχει συμπάθεια ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τώρα, αν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «φλερτ», μένει να αποδειχθεί.

Πάντως, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον της Νέας Αριστεράς, που ακολούθησε την ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου της, τα πράγματα είναι εντελώς ήσυχα.

Και μάλιστα, όλα της τα στελέχη, ανεξάρτητα από την εσωκομματική ομάδα στην οποία ανήκουν, αναλαμβάνουν αρκετές πρωτοβουλίες το τελευταίο διάστημα, ακόμα και από κοινού, δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό. Το ερώτημα είναι πόσο θα διατηρηθεί η ηρεμία στην Πατησίων…

Α.Γ.