Σαφή ερωτήματα προς την κυβέρνηση για τις συνθήκες του ναυαγίου με τους πρόσφυγε στη Χίο θέτει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος, ζητώντας πλήρη διαφάνεια σχετικά με τον ρόλο και την επιχειρησιακή κατάσταση του σκάφους του Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή που ενεπλάκη στο περιστατικό.

Όπως επισημαίνει, τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και αναφέρονται και σε σημερινό ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών δημιουργούν σοβαρές απορίες ως προς την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, τη διαδικασία συντήρησης και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του σκάφους. Παράλληλα, ζητά διευκρινίσεις για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση του πληρώματος, καθώς και για το εάν ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ειδικότερα σημειώνει ότι «το σημερινό ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών γεννά εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία των καταδιωκτικών σκαφών του Λιμενικού Σώματος και ειδικότερα για το σκάφος Λ.Σ. 1077, που ενεπλάκη στο τραγικό περιστατικό με τους 15 νεκρούς. Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού που τελικά ολοκληρώθηκε προβλεπόταν ρητά ειδική θέση αποθήκευσης της άγκυρας (στρίτζος) ώστε να μην είναι εκτεθειμένη στην πλώρη κατά την πλεύση.

Πρόβλεψη που, όπως αποκαλύπτεται, δεν τηρήθηκε, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για σκάφη υψηλών επιδόσεων, 900 ίππων, που αναπτύσσουν ταχύτητες έως 50 ναυτικά μίλια. Τυχόν απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές επιτρεπόταν μόνο με έγγραφη, τεκμηριωμένη έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Υπάρχει αυτή η έγκριση; Με ποια αιτιολόγηση; Σημειώνεται ότι αυτή η απόκλιση ενδέχεται να αποτέλεσε βασικό παράγοντα που οδήγησε στον θάνατο δεκαπέντε ανθρώπους. Επιπλέον, τίθενται κρίσιμα ερωτήματα για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση του πληρώματος. Η προκήρυξη προέβλεπε υποχρεωτική ειδική εκπαίδευση και ονομαστική πιστοποίηση για τα μέλη του πληρώματος, με ρητή απαίτηση τρία από τα τέσσερα μέλη να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό. Τηρήθηκε αυτή η πρόβλεψη;»

«Όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, δεν μπορεί να υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι συνέβη, ποιοι έλαβαν αποφάσεις και με βάση ποια δεδομένα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η Νέα Αριστερά προαναγγέλλει την κατάθεση κοινοβουλευτικής ερώτησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζητώντας να δημοσιοποιηθούν όλα τα σχετικά έγγραφα και να αποσαφηνιστεί πλήρως το πλαίσιο ευθυνών.