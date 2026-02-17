Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η 48ωρη απεργία στα ταξί.

Χωρίς ταξί για τρεις ημέρες θα μείνει η Αττική καθώς οι οδηγοί προχωρούν σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις από σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 06:00, ενώ η υπόλοιπη χώρα για δύο μέρες.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ γνωστοποίησε πως προχωρά σε νέα τριήμερη απεργία στα ταξί στην Αττική σήμερα, αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 19/02. Επίσης, πανελλαδική απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/02 και την Πέμπτη 19/02.

Επίσης, προαναγγέλουν απεργία διαρκείας (από την συζήτηση του ερανιστικού νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής μέχρι και την ψήφισή του στην Ολομέλεια), εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που κατέθεσε το Συνδικάτο.