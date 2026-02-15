Σκληραίνει ακόμη περισσότερη την στάση του ο ΣΑΤΑ καθώς αποφάσισε νέα 3ημερη απεργία στα ταξί. Ειδικότερα χειρόφρενο τραβάνε τα ταξί στην Αττική την Τρίτη 17/2, την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2, ενώ Πανελλαδικά δεν θα κυκλοφορούν τα ταξί την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο θα προκηρύξουν απεργια διαρκείας.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΑΤΑ ζητά:
1.️ Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
2.️ Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
3. ️Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
4. ️Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
5. Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
6.️ Ερανιστικό Νομοσχέδιο
Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, «το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:
-στην απαξίωση του επαγγέλματος,
-στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
-στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».