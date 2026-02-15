Στα άκρα η κόντρα των ταξί με την κυβέρνηση. Νέες απεργίες.

Σκληραίνει ακόμη περισσότερη την στάση του ο ΣΑΤΑ καθώς αποφάσισε νέα 3ημερη απεργία στα ταξί. Ειδικότερα χειρόφρενο τραβάνε τα ταξί στην Αττική την Τρίτη 17/2, την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2, ενώ Πανελλαδικά δεν θα κυκλοφορούν τα ταξί την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο θα προκηρύξουν απεργια διαρκείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΑΤΑ ζητά:

1.️ Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

2.️ Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

3. ️Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

4. ️Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

5. Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

6.️ Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, «το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

-στην απαξίωση του επαγγέλματος,

-στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

-στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».