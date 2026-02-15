Τη συγκρότηση Επιτροπής Ψηφοδελτίων ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.
Στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων συμμετέχουν οι:
- Πέτρος Λάμπρου, επικεφαλής Επιτροπής
- Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.
- Γιάννης Κουτσούκος, διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας
- Νίκος Σαλαγιάννης, γενικός διευθυντής ΠΑΣΟΚ
- Έλενα Αναστασίου
- Ηλίας Αποστολάκης
- Πόπη Γερακούδη
- Γεωργία Καζά
- Άρης Καρβούνης
- Τάσος Κουρκούτας
- Νίκος Μήλης
- Έφη Μπέκου
- Νίκος Μπελιβάνης
- Κώστας Πανδής
- Κώστας Παπαδημητρίου
- Όλγα Ρενταρή
Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης