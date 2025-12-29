«Προσπαθεί να δημιουργήσει διχασμό», είπε ο Δούκας μετά την τοποθέτηση Μητσοτάκη για τους αγρότες.

Θλιβερή και επικίνδυνη χαρακτήρισε ο Χάρης Δούκας την προσέγγιση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μπλόκα, μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού κατά των αγροτών.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Action 24, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «αρκετά επιθετική πράξη» το κλείσιμο των δρόμων και έκανε λόγο για κάποιους που «τραμπουκίζουν» αγρότες οι οποίοι τάσσονται υπέρ του διαλόγου, προκειμένου να μη «σπάσει το μέτωπο».

«Είναι θλιβερή και επικίνδυνη η προσέγγισή του. Θλιβερή γιατί δεν άκουσα λύσεις. Και επικίνδυνη διότι δημιουργείται κοινωνικός αυτοματισμός», δήλωσε ο Χάρης Δούκας μιλώντας στο Action 24.

«Είναι σαφές αυτό που προσπαθεί να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, να στρέψει τη μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη. Και βάζει απέναντί του και αγρότες της ΝΔ. Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ο ίδιος έχει τρομακτική ευθύνη για αυτό που έχει συμβεί, δεν τους κάλεσε σε διάλογο. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, αντί να προχωρήσει σε συγκεκριμένες λύσεις και παρεμβάσεις, προσπαθεί να δημιουργήσει διχασμό. Διχάζει, χωρίς να προτείνει κάτι συγκεκριμένο», συμπλήρωσε.

«Ο κ. Μητσοτάκης και συνολικά η κυβέρνηση της ΝΔ δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα και ο πρωτογενής τομέας έχει πια πρόβλημα επιβίωσης», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Δούκας: Προκριματικές στις περιφέρειες για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Χάρης Δούκας πρότεινε τη διενέργεια προκριματικών εκλογών σε κάθε περιφέρεια, για τη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ.

«Θα μπορούσαμε, για να ενεργοποιήσουμε και να ενισχύσουμε τη συμμετοχή, να πούμε ότι για τα ψηφοδέλτια- τα οποία διαβάζω ότι φτιάχνονται, καλό είναι να υπάρχει μια επιτροπή ψηφοδελτίου, πάντα έτσι γινόταν, για να υπάρχει συστράτευση- να γίνουν προκριματικές εκλογές. Βεβαίως να συμμετέχουν σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές και από εκεί και πέρα ανοιχτά ψηφοδέλτια», δήλωσε.

«Να σχηματίσουμε από τη βάση τα ψηφοδέλτιά μας και έτσι δίνουμε μια εικόνα ανοιχτού, συμμετοχικού κόμματος και είναι μια άλλη προσέγγιση στα κλειστά συστήματα νομής της εξουσίας», συμπλήρωσε.

«Είναι προφανές ότι δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε ότι είμαστε μια ξεκάθαρη επιλογή για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Για να πείσεις πρέπει να παρουσιάσεις συγκεκριμένα πράγματα. Νούμερο ένα, να πούμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε», απάντησε ο Χάρης Δούκας, ερωτηθείς για τις δημοσκοπικές απώλειες του ΠΑΣΟΚ.

«Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ και δεν πρέπει», υπογράμμισε στις δηλώσεις του και τόνισε ότι αυτό πρέπει να μπει και σε ψήφισμα στο συνέδριο του κόμματος. «Χαίρομαι που το λέει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά ένα συμμετοχικό ανοιχτό κόμμα το αποφασίζει συλλογικά. Αφού το λέει, να μπει ψήφισμα στο συνέδριο να το αποφασίσουμε όλοι», επεσήμανε.

Σε ερώτηση εάν φοβάται ότι μπορεί να προκύψει διάσπαση και αν κάποιοι εντός του ΠΑΣΟΚ θα προτιμούσαν τη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ, απάντησε: «Όσο τα αφήνουμε ανοιχτά και στο φλου, τόσο υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Όσο τα απαντάμε θα δεθούμε μέσα σε μια συλλογική απόφαση».

«Αν πάμε σε ένα συνέδριο που συγκρούεται ο μηχανισμός του ενός με του άλλου, θα βγούμε μαχαιρωμένοι όλοι», ανέφερε ακόμα. «Αν κάποιος θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει ο κ. Μητσοτάκης, ας το πει καθαρά και ας πάει στη ΝΔ», δήλωσε σε άλλο σημείο.

«Αν θέλει να συμμετάσχει στον διάλογο κι εμείς έχουμε την πρωτοβουλία, βεβαίως να συμμετάσχει», απάντησε σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο ερώτημα για ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, δήλωσε: «Σέβομαι πάρα πολύ τον αγώνα της, είναι η μητέρα των Τεμπών, έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το κόμμα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν ξέρω τι θα λέει το κόμμα. Σέβομαι την κ. Καρυστιανού και τον αγώνα της. Με μεγάλη μου χαρά να ακούσω, αν προχωρήσει, ποιο θα είναι το υπόβαθρο και η κατεύθυνση της».