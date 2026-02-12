Δύο πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού συγκρούστηκαν σε ύδατα κοντά στη Νότια Αμερική, αναφέρει η WSJ.

Ένα πολεμικό πλοίο και ένα πλοίο ανεφοδιασμού του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού στη θάλασσα την Τετάρτη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται αξιωματούχο του στρατού.

Το αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke USS Truxtun και το πλοίο ταχείας υποστήριξης μάχης κλάσης Supply USNS Supply συγκρούστηκαν, προκαλώντας ελαφριά τραύματα σε δύο άτομα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ.

Η αιτία της σύγκρουσης δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί και το περιστατικό διερευνάται, ανέφερε ο συνταγματάρχης Emmanuel Ortiz, εκπρόσωπος της U.S. Southern Command.

Και τα δύο πλοία ανέφεραν ότι μπόρεσαν να συνεχίσουν με ασφάλεια τον πλου τους.

Με πληροφορίες από Reuters