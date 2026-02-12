Το χαμπέικο έχει μετατραπεί σε κλινική και ο Σάββας σπεύδει προς διάσωση…

Τι θα δούμε απόψε:

Μία ίωση αρχίζει και ρίχνει τους Χαμπέους τον έναν πίσω από τον άλλον. Προκειμένου να περιορίσουν την μετάδοση και πάνω στον πανικό τους, αποφασίζουν όλοι όσοι αρρώστησαν να μαζευτούν σε ένα σπίτι, το πατρικό τους.

Βέβαια, με δεδομένο πως οι ασθενείς είναι ο Χαμπέας, ο Μιχάλης, η Λυδία, ο Διονύσης και η Μπέλα, αυτή η συγκατοίκηση μόνο ομαλή δεν προβλέπεται!

Κι ενώ όλοι έχουν τον πόνο τους, έχουν και το κήρυγμα του Σάββα ότι δεν προσέχουν τους εαυτούς τους!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ερώτημα, βέβαια, που ταλανίζει τους περισσότερους είναι ένα: ποιος στο καλό τους κόλλησε;

Δείτε το trailer

{https://www.youtube.com/watch?v=kmWgMa5ULlU}