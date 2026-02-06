Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο «Το Σόι Σου».

«Το σόι σου», ένα απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 20:00.

Η Αφρούλα κάνει και πάλι την εμφάνισή της στο σπίτι των Ζουζουνέλ και οι παρεξηγήσεις δεν αργούν να προκύψουν…

Ένα διάστρεμμα έχει περιορίσει την κινητικότητα της Αντωνίας και έχει καλέσει την Αφρούλα να την βοηθήσει με τον Σπυράκο και τις δουλειές του σπιτιού.

Παραδόξως, η συγκατοίκηση των δύο γυναικών αυτήν τη φορά κυλά ομαλά… ώσπου η Αφρούλα αποφασίζει να μπλεχτεί στον γάμο της Αντωνίας και στη σχέση της με τον Κωνσταντίνο.

Ο λόγος; Κάποια ύποπτα μηνύματα στο κινητό του Ζουζουνέλ.

{https://www.youtube.com/watch?v=AVc2Teqyi-s}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανάμιξή της, θα φέρει τριβή στη σχέση μάνας και κόρης, αλλά η Αφρούλα δε θα διστάσει να συμμαχήσει ακόμα και με την Αλεξάνδρα προκειμένου να σώσει το γάμο της κόρης της.

{https://www.youtube.com/watch?v=gQl_ehcaGqA}

Βέβαια αυτή η ανίερη συμμαχία δε θα πάει ακριβώς όπως περίμενε…

{https://www.youtube.com/watch?v=JSH4wTbHz4k}