Υπερχείλισαν ποτάμια, πλημμύρισαν δρόμοι στην Πορτογαλία και την Ισπανία ενώ οι αρχές φοβούνται για νέες κατολισθήσεις.

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι που έφερε η καταιγίδα Leonardo, πλήττουν περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έναν θάνατο αλλά και εκκενώσεις πάνω από 7.000 ανθρώπων.

Η σφοδρή κακοκαιρία οδήγησε σε εκκλήσεις για αναβολή του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών της Πορτογαλίας.

Η καταιγίδα Leonardo, η οποία πλήττει την Ιβηρική χερσόνησο αυτή την εβδομάδα, οδήγησε την πορτογαλική κυβέρνηση να παρατείνει την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 69 δήμους μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Η καταιγίδα προκάλεσε τον θάνατο έναν άνδρα στην Πορτογαλία, ενώ ένα νεαρό κορίτσι αγνοείται στη νότια ισπανική περιοχή της Ανδαλουσίας. Είναι η τελευταία σε μια σειρά θανατηφόρων καταιγίδων που έχουν πλήξει την Πορτογαλία και την Ισπανία τις τελευταίες εβδομάδες, σκοτώνοντας αρκετούς ανθρώπους.

{https://twitter.com/AlmaANET25/status/2019757973145583716}

Οι αρχές στην Ανδαλουσία, όπου περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, εκκένωσαν κατοικημένες περιοχές κοντά στον ποταμό Γουαδαλκιβίρ στην Κόρδοβα κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω της δραματικής ανόδου της στάθμης των υδάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Περίπου 1.500 κάτοικοι έχουν διαταχθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο Γκρατσαλέμα, ένα ορεινό χωριό δημοφιλές σε πεζοπόρους, καθώς το νερό διαπερνούσε τους τοίχους των σπιτιών και κατέκλυζε τα απότομα πλακόστρωτα δρομάκια.

Ο περιφερειακός πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι οι υδροφορείς στα βουνά Γκρατσαλέμα ήταν γεμάτοι και θα μπορούσαν να προκαλέσουν κατολισθήσεις λόγω της συσσωρευμένης πίεσης. «Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλες τρύπες ή τάφρους. Εάν αυτό συμβεί κάτω από ένα σπίτι ή έναν δρόμο, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι δραματικό», δήλωσε ο Μορένο.

Πρόσθεσε ότι οι γεωλόγοι αξιολογούν την κατάσταση στο Γκρατσαλέμα για να προσδιορίσουν πότε οι κάτοικοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Υπερχείλησε ο Douro

Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, το Πόρτο, ο ποταμός Douro υπερχείλισε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, προκαλώντας μικρές πλημμύρες σε καταστήματα στις όχθες του ποταμού. Στο νότο της χώρας, μεγάλα τμήματα της πόλης Alcácer do Sal, δίπλα στον ποταμό Sado, παρέμειναν ημι-βυθισμένα για τρίτη ημέρα. Ο διοικητής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας ANEPC της Πορτογαλίας, Μάριο Σιλβέστρε, δήλωσε ότι έξι ποτάμια, συμπεριλαμβανομένου του Τάγου, κινδυνεύουν από σημαντικές πλημμύρες, προσθέτοντας ότι η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη χειρότερη απειλή πλημμύρας κατά μήκος του Τάγου εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Οι ζημιές και η αβεβαιότητα που προκάλεσε η καταιγίδα έχουν προκαλέσει εκκλήσεις για αναβολή του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών της Κυριακής.

Ο Αντρέ Βεντούρα, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Chega, δήλωσε ότι η ψηφοφορία θα πρέπει να αναβληθεί κατά μία εβδομάδα, καθώς αποτελεί «θέμα ισότητας μεταξύ όλων των Πορτογάλων».

{https://twitter.com/chematierra/status/2019762823287435686}

Ωστόσο, η εθνική εκλογική αρχή δήλωσε ότι η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί. «Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι προειδοποιήσεις για τον καιρό ή οι συνολικά δυσμενείς καταστάσεις δεν αποτελούν από μόνες τους επαρκή λόγο για την αναβολή της εκλογικής διαδικασίας σε μια πόλη ή περιοχή», ανέφερε.

Σε κόκκινο συναγερμό και η Ισπανία

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα τις περιοχές της Ανδαλουσίας που έχουν πληγεί περισσότερο.

Οι έντονες βροχοπτώσεις επηρεάζουν επίσης τη συγκομιδή της ελιάς. Ο Φρανσίσκο Ελβίρα, επικεφαλής του συλλόγου αγροτών Κόαγκ στην επαρχία Χαέν, υπολόγισε τις απώλειες μέχρι στιγμής στα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, Aemet, εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποιήσεις καιρού την Παρασκευή για τις παράκτιες περιοχές της βορειοδυτικής περιοχής της Γαλικίας και κίτρινες προειδοποιήσεις για άλλα μέρη της βόρειας ακτής, καθώς και για τις νότιες και ανατολικές παράκτιες περιοχές, και για τα νησιά των Βαλεαρίδων.

{https://twitter.com/DiarioSabemos/status/2019762055092339199}

Ο Rubén del Campo, εκπρόσωπος της Aemet, δήλωσε ότι αναμένονται περισσότερες έντονες βροχοπτώσεις το Σάββατο. «Μετά από μια μικρή ύφεση την Παρασκευή, η καταιγίδα Marta θα φτάσει, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους το Σάββατο σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών», είπε.

«Μόλις η καταιγίδα Marta απομακρυνθεί την Κυριακή, θα φτάσουν περαιτέρω καιρικά μέτωπα, φέρνοντας λιγότερο έντονες, αλλά σημαντικές, βροχοπτώσεις στα περισσότερα μέρη της χερσονήσου, εκτός από τις μεσογειακές περιοχές».

Με πληροφορίες του Guardian